Castroneves espera por una oportunidad en Daytona 500

Castroneves, de 47 años, corrió un programa parcial en la Superstar Racing Experience (SRX) Series de seis carreras este año en óvalos cortos, y el CEO de la serie, Don Hawk, le había dicho que si ganaba una carrera, le encontraría un asiento en las 500 Millas de Daytona.

El brasileño no tardó en ganar la siguiente carrera en Pensacola, aunque en principio no estaba previsto que participara en ella.

Hawk aclaró más tarde que la "intención original era que realmente quería correr las 500 Millas de Daytona y, si no, una de las 'joyas de la corona' (de NASCAR). Así que vamos a intentar que las 500 Millas de Daytona funcionen".

A 76 días de la edición 2023 de Daytona 500, Castroneves sigue sin saber si tendrá su esperada oportunidad en 'La Gran Carrera Americana'.

"Estoy trabajando en ello", dijo el brasileño a Motorsport.com. "Sé que últimamente ha habido rumores, incluso el dueño de mi equipo Mike (Shank) me ha estado preguntando qué está pasando. Con Don Hawk teníamos una apuesta, y estoy seguro de que probablemente está revolviendo la olla para tratar de hacer que suceda".

"Espero que en las próximas dos semanas sepamos algo, pero ahora mismo he llamado a gente que me han dicho que está interesada, pero nadie me ha contestado. Así que supongo que esperaré a que llegue el momento adecuado para que me llamen".

"Es una carrera que me encantaría hacer por varias razones: Me encantan las carreras y nunca he tenido la oportunidad de conducir un coche de NASCAR Cup. Sé que Daytona es una bestia diferente (a SRX) y que necesitas compañeros de drafting que te ayuden. Pero aprendo rápido. La carrera son muchas vueltas, así que tendré 200 vueltas para aprenderlo todo. Espero que podamos hacer algo".

"He hecho SRX, he hecho IROC, y entiendo que es una bestia diferente, y entiendo que los competidores en NASCAR tienen mucha experiencia, pero al final del día un coche de carreras es un coche de carreras y una pista de carreras es una pista de carreras. Sólo tenemos que ponernos ahí y hacer que suceda".

"Mario (Andretti) la ha ganado, AJ (Foyt) también, ¿por qué no otro campeón de la Indy 500 para tener una oportunidad?".

Helio Castroneves, SRX Series Pensacola Photo by: SRX

Cuando se le preguntó si estaría interesado en correr para el Project 91 de Trackhouse, cuyo objetivo es introducir a pilotos extranjeros en la categoría reina del automovilismo estadounidense, Castroneves dijo que le gustaría seguir los pasos de Kimi Raikkonen, que corrió con su coche en Watkins Glen el año pasado.

"Tienen un buen coche, un coche rápido", dijo Castroneves sobre Trackhouse. "Sé que tendríamos que conseguir muchas cosas, como tener que clasificar en base al tiempo o abrirte camino en carrera si no eres un habitual, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, por eso estamos intentando buscar un buen equipo".

