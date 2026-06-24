La carrera en la Base Naval Coronado fue histórica para Corey Heim y NASCAR

El domingo en la Base Naval Coronado fue cuestión de historia.

La inaugural, y quizá única, Anduril Race the Base 250 trató sobre la historia hecha por el evento, su eventual ganador y la historia que aún está por venir.

Corey Heim superó en duelo a su compañero de 23XI Racing Tyler Reddick para conseguir su primera victoria en la NASCAR Cup Series, pero solo después de que los favoritos esperados Shane Van Gisbergen y Connor Zilisch quedaran fuera mientras luchaban por el liderato con Austin Hill.

Por cierto, eso no le quita mérito al logro.

Reddick tiene cuatro victorias en la NASCAR Cup Series en circuitos mixtos en la era NextGen. Se percibe claramente como el 1b frente al 1a de SVG cuando se trata de girar a izquierda y derecha con este estilo de coche.

"Esto me da mucha confianza", dijo Heim en Motorsport.com y NASCAR’s Inside the Race. "Su primera victoria fue en Road America, creo. Puedo identificarme con él en ese sentido, creo. Hace falta mucho. Me hizo falta una carrera realmente completa.

"Evité ese gran accidente que dejó fuera a algunos de los protagonistas clave. Al final del día, mantuve la cabeza en la carrera, y competir mano a mano con uno de los mejores, ponerme lado a lado y adelantar limpiamente, es una sensación surrealista".

Contexto adicional: Heim, ampliamente considerado una gran promesa, y que se unirá a 23XI a tiempo completo el próximo año, fue mano a mano con el actual líder del campeonato y salió victorioso en una participación a tiempo parcial.

Se hablará mucho de la historia hecha este fin de semana con el evento en su conjunto, pero hay mucho de este resultado que se siente similar en estatura a cuando Jeff Gordon ganó la inaugural Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway.

Nadie lo sabía con certeza en ese momento, pero una leyenda nació el 6 de agosto de 1994. Denny Hamlin, que es copropietario de 23XI, ciertamente tampoco esperaba esto.

"Realmente sorprendido", dijo. "Quiero decir, sinceramente, realmente sorprendido. Ahora, si me lo hubieran preguntado a mitad de la carrera, no me habría sorprendido tanto. Llegué a correr lo suficiente cerca de él como para saber que tenía mucha velocidad. Sabía que estaba en el lado correcto del ciclo de estrategia.

"Pero aun así tienes que salir ahí y vencer a algunos de los mejores, tener suficiente velocidad. Vi que el margen de victoria sobre el segundo, el tercero estaba como a 10 segundos (por detrás) o algo así. Evidentemente, él y Tyler marcaron un ritmo realmente rápido allí en ese último stint.

"Pero esto no se esperaba de ninguna manera. Me sorprendió muy gratamente".

NASCAR Chief Operating Officer, Ben Kennedy Photo by: David Jensen / Getty Images

Lo mismo podría decirse de toda la industria de NASCAR sobre cómo se desarrolló la carrera de la Cup Series el domingo después de un viernes y sábado caóticos. Gratamente sorprendidos. Ben Kennedy, director de operaciones de la categoría, tuvo una frase diferente para ello.

Misión cumplida.

Una cosa es correr en el centro de Chicago durante los últimos tres años, pero otra era disputar un evento en una instalación militar activa, y hacerlo de una manera que creara una interrupción mínima a las operaciones militares activas.

Lo que se esperaba que fuera un evento único para celebrar el 250.º aniversario tanto de la Marina como de Estados Unidos ahora tiene un camino para convertirse en un evento anual.

"Lo que vamos a hacer después de este fin de semana es llevar a cabo una revisión profunda posterior a la acción con todo nuestro equipo", dijo Kennedy después de la carrera. "Nos sentaremos con la United States Navy y hablaremos sobre qué aprendimos, qué funcionó bien. …

"Me gustaría sentarme con ellos, hacer una evaluación, y luego tener una conversación sobre si existe una oportunidad para que regresemos aquí".

Pero incluso si NASCAR no regresa de inmediato a NAS North Island, siempre hay nuevos mercados que perseguir o un regreso al centro de Chicago o a Ciudad de México. Esto último no ocurrió este año solo debido a un conflicto con la Copa del Mundo, por ejemplo.

"Si tienen alguna idea, envíennosla", dijo Kennedy con una risa. "Aceptaremos lo que tengan. … Hemos encontrado una manera de crear una cultura de innovación: ponemos mucha energía en torno a ello internamente en NASCAR y en toda la industria. Eso nos da muchas de estas ideas diferentes. …

"No puedo atribuirme el mérito de esta idea. No puedo atribuirme el mérito de gran parte del trabajo que se hizo para esto. Pero es la gente de NASCAR la que propone muchas de estas ideas. Esta fue la siguiente evolución de eso.

"Tuvimos la publicación del calendario del '21. Fuimos a las primeras pistas por primera vez. El '22 fue el siguiente paso, fuimos al L.A. Coliseum. Tuvimos que construir un circuito temporal. Chicago fue probablemente la evolución más audaz de eso, construir una instalación completamente temporal. Esta es la siguiente iteración.

"Hemos escuchado muchas ideas excelentes de personas internamente, en toda la industria. Los aficionados en redes sociales tienen ideas diferentes todos los días. Cada vez que tenemos esas ideas, las llevamos al proceso, las evaluamos (y) vemos si alguna llega a concretarse".

Este evento fue histórico porque el 67 por ciento de los compradores de entradas asistían a una carrera por primera vez. Este fin de semana registró un aumento del 11 por ciento en la asistencia femenina respecto al evento promedio de NASCAR. También atrajo a aficionados de los 50 estados y 17 países.

En un mundo perfecto, Kennedy dijo que a NASCAR le gustaría tener dos de estos eventos en circuitos urbanos cada año. Con 38 eventos en total, NASCAR utilizó uno de ellos para generar crecimiento para su futuro.

"Diría que el nivel de confianza es alto, pero todo lo que queremos hacer es ganar", dijo Kennedy. "Queremos mejorar. Queremos progresar. En eso está enfocado el equipo de cara al futuro: si tenemos nuestro próximo circuito urbano, cómo elevamos aún más el listón".

Eso es algo que Kennedy y Heim tuvieron en común este fin de semana.

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