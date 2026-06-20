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Crónica de entrenamientos
NASCAR Cup San Diego

Caótico primer contacto de los pilotos de NASCAR Cup en San Diego

Kyle Larson fue el más rápido mientras el nuevo circuito de la Base Naval Coronado produjo trompos, contactos con el muro y varios estuvieron cerca de chocar.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Los pilotos de la NASCAR Cup tuvieron una práctica de 50 minutos el viernes, y tuvieron muy poco tiempo para aprender el circuito urbano de 3.4 millas recién construido.

El vigente bicampeón de la NASCAR Cup Kyle Larson marcó la vuelta más rápida con un 2:16.588s, liderando a Todd Gilliland, Ty Gibbs, Connor Zilisch y Carson Hocevar.

Corey Heim, Michael McDowell, Shane van Gisbergen, Austin Hill y Alex Bowman completaron el resto del top 10.

La sesión no fue tan caótica como las sesiones de NASCAR Truck o de O'Reilly que la precedieron, pero aun así hubo muchos momentos.

Austin Cindric trompeó, Brad Keselowski metió el morro en la barrera de neumáticos y Jimmie Johnson hizo un impresionante trompo de 360 grados, manteniendo el acelerador a fondo y logrando de alguna manera evitar el muro.

 

El ex piloto de F1 Kevin Magnussen está haciendo su debut en la Cup este fin de semana con la entrada Project 91 de Trackhouse, y aunque tuvo un ritmo decente, sí encontró el muro. El danés golpeó el muro con el lado derecho de su coche a la salida de la última curva, y luego volvió a golpear el muro con el lado izquierdo a la salida de la Curva 1.

 

Christopher Bell está compitiendo con una fractura en la muñeca izquierda, y de hecho salió de su coche a mitad de la sesión para que el piloto de relevo Brent Crews pudiera dar algunas vueltas en el Toyota No. 20 de JGR.

Hill, que fue uno de solo dos pilotos de Cup autorizados a participar en las carreras de divisiones inferiores y ya tenía tiempo en pista, fue el primer piloto en bajar a los 2:17s.

Los equipos tenían disponibles tres juegos de neumáticos, y los tiempos siguieron cayendo rápidamente cada vez que se montaba un juego nuevo. Van Gisbergen fue el más rápido de todos los pilotos antes de que se montara el tercer juego de slicks, pero SVG nunca llegó a montar ese juego debido a una falta de comunicación con el equipo por radio.

Van Gisbergen también registró el promedio más rápido de cinco vueltas con 2:18.19s, seguido por Hill y McDowell, que estuvieron aproximadamente a un segundo de SVG en los promedios de cinco vueltas.

Ningún piloto dio más de 15 vueltas el viernes, y aunque hubo varios incidentes menores, no hubo banderas rojas.

Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota

Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Resultados de la práctica de la NASCAR Cup en San Diego

pos. piloto # coche vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 12

2'16.588

   89.613
2 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 13

+0.293

2'16.881

 0.293 89.421
3 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 14

+0.336

2'16.924

 0.043 89.393
4
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 13

+0.372

2'16.960

 0.036 89.369
5 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 11

+0.413

2'17.001

 0.041 89.342
6
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota 12

+0.451

2'17.039

 0.038 89.318
7 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 15

+0.696

2'17.284

 0.245 89.158
8 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 13

+0.732

2'17.320

 0.036 89.135
9 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 14

+1.021

2'17.609

 0.289 88.948
10 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 13

+1.093

2'17.681

 0.072 88.901
11 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 13

+1.290

2'17.878

 0.197 88.774
12 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 13

+1.294

2'17.882

 0.004 88.772
13 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 14

+1.374

2'17.962

 0.080 88.720
14 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 15

+1.467

2'18.055

 0.093 88.660
15 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 15

+1.625

2'18.213

 0.158 88.559
16 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 14

+1.754

2'18.342

 0.129 88.476
17 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 15

+1.803

2'18.391

 0.049 88.445
18 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 13

+1.888

2'18.476

 0.085 88.391
19 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 12

+2.041

2'18.629

 0.153 88.293
20 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 15

+2.045

2'18.633

 0.004 88.291
21 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 13

+2.125

2'18.713

 0.080 88.240
22 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 12

+2.231

2'18.819

 0.106 88.172
23 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 15

+2.330

2'18.918

 0.099 88.110
24 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 12

+2.494

2'19.082

 0.164 88.006
25 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 10

+2.529

2'19.117

 0.035 87.983
26 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 14

+2.579

2'19.167

 0.050 87.952
27 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 13

+2.594

2'19.182

 0.015 87.942
28 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 14

+2.724

2'19.312

 0.130 87.860
29 K. MagnussenTrackHouse Racing 91 Chevrolet 12

+2.787

2'19.375

 0.063 87.821
30 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 15

+2.835

2'19.423

 0.048 87.790
31 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 12

+2.882

2'19.470

 0.047 87.761
32 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 10

+2.928

2'19.516

 0.046 87.732
33 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 13

+3.105

2'19.693

 0.177 87.621
34
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 9

+3.527

2'20.115

 0.422 87.357
35 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 11

+3.758

2'20.346

 0.231 87.213
37 A. CindricTeam Penske 2 Ford 10

+4.544

2'21.132

 0.786 86.727
38 J. JohnsonLegacy Motor Club 84 Toyota 13

+5.066

2'21.654

 0.522 86.408
39 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 11

+5.263

2'21.851

 0.197 86.288

 

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