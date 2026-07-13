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NASCAR Cup Atlanta II

El campeonato completo de NASCAR Cup después de Atlanta II 2026

Tanto Hamlin como Reddick han asegurado un lugar en el Chase mientras la batalla por el liderato de puntos vuelve a apretarse.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet; Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet; Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford

Tyler Reddick recuperó un poco de terreno frente a Denny Hamlin en la lucha por el liderato del campeonato de la temporada regular, reduciendo la desventaja de 44 puntos a 24 puntos tras Atlanta. Ahora solo quedan seis carreras hasta que quede definida la parrilla del Chase.

Después de Atlanta, tanto Hamlin como Reddick también aseguraron matemáticamente un lugar en el campo del Chase de 2026.

En la batalla en torno a la línea de corte, Shane van Gisbergen está 31 puntos por encima tras otro top diez en óvalo, mientras que Erik Jones permanece en la burbuja, ocho puntos por delante de Joey Logano. Ryan Preece está a -26 puntos, Brad Keselowski a -43 puntos, y Ross Chastain a -45 puntos.

Chastain también fue el que más avanzó en la clasificación, subiendo dos posiciones del 22.º al 20.º, mientras que A.J. Allmendinger fue el que más perdió, cayendo tres posiciones del 19.º al 22.º.

Lee también:

Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Atlanta II (Carrera 20 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Denny Hamlin 791 --
2 Tyler Reddick 767 --
3 Ryan Blaney 726 --
4 Ty Gibbs 665 --
5 Chase Elliott 610 --
6 Kyle Larson 594 --
7 Chris Buescher 568 --
8 Carson Hocevar 563 +1
9 Christopher Bell 551 +1
10 Chase Briscoe 542 -2
11 Daniel Suarez 529 --
12 William Byron 520 --
13 Bubba Wallace 493 --
14 Austin Cindric 470 +1
15 Shane van Gisbergen 469 -1
16 Erik Jones 446 --
CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE
17 Joey Logano 438 +1
18 Ryan Preece 420 -1
19 Brad Keselowski 403 +1
20 Ross Chastain 401 +2
21 Michael McDowell 399 --
22 AJ Allmendinger 396 -3
23 Zane Smith 356 --
24 Todd Gilliland 353 +1
25 Riley Herbst 350 -1
26 Ricky Stenhouse Jr. 344 --
27 John Hunter Nemechek 344 --
28 Austin Dillon 327 --
29 Alex Bowman 281 --
30 Noah Gragson 241 --
31 Ty Dillon 238 +1
32 Cole Custer 237 +1
33 Josh Berry 233 -2
34 Connor Zilisch 208 --
35 Cody Ware 169 --
36 Kevin Magnussen 11 --
37 Casey Mears 10 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.

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