Brad Pitt dará la orden de arrancar los motores en la carrera de NASCAR en Bristol Motor Speedway

El actor Brad Pitt y el CEO de Bass Pro Shops, Johnny Morris, darán la orden de arrancar motores para la carrera de la NASCAR Cup en Bristol Motor Speedway el 19 de septiembre. Bass Pro Shops también es el patrocinador principal de la carrera, que figura como la tercera ronda del Chase de diez semanas por el campeonato

Pitt, cuya próxima película Heart of the Beast llegará a los cines a finales de este mes, es más conocido en el mundo del automovilismo por interpretar al piloto ficticio de Fórmula 1 Sonny Hayes en F1: La película, estrenada en 2025. La aclamada película recaudó más de $600 millones en taquilla.

"Es muy especial dar la bienvenida a Bristol a nuestro compatriota de Springfield, Missouri, para la Bass Pro Shops Night Race", dijo el fundador de Bass Pro Shops, Johnny Morris. "Muchísimas personas aún recuerdan el papel de Brad en A River Runs Through It, una película que ayudó a inspirar una apreciación más profunda por la pesca con mosca y por la importancia de conservar los ríos y los lugares silvestres que hacen posibles esas experiencias. Esta carrera es una de las noches más emocionantes del deporte, y estamos orgullosos de que Brad se una a nosotros mientras rendimos homenaje a la conservación y honramos a los valientes veteranos, socorristas y a los hombres y mujeres que sirven a nuestro país y a nuestras comunidades."

Añadió Jerry Caldwell, presidente y gerente general de Bristol Motor Speedway: "No hay nada como la Bass Pro Shops Night Race bajo las luces en Bristol, y que Brad Pitt se una a nosotros hace que una noche ya especial sea aún más grande. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Brad a The Last Great Colosseum, donde podrá experimentar la energía inigualable de uno de los eventos más emblemáticos y con más historia de NASCAR."

Esta noticia también llega justo después de que Formula 1 convirtiera al corredor de stock cars Lightning McQueen en un safety car glorificado, así que la gente se está divirtiendo un poco con eso en internet...

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