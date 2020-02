Blaney sobre Newman: "Intentaba empujarlo a la victoria"

Ryan Newman, quien se encuentra hospitalizado en condición seria pero sin riesgo de vida, había tomado la delantera de las 500 en la bandera blanca con un empujón de Ryan Blaney, piloto de Ford igual que él. La carrera se encontraba en su segunda prórroga después de numerosos incidentes ocurridos en las últimas vueltas.

Blaney recibió luego un empujón de Denny Hamlin permitiéndole tener una fuerte ventaja sobre Newman, quien pudo bloquear el avance al llegar al trióvalo, pero terminó enganchado en la nariz del auto N°12 de Blaney, un contacto que lo enviaría contra el muro para iniciar un violento choque. Hamlin ganaría la carrera en el segundo final más cercano en la historia de Daytona 500, mientras que Newman fue trasladado a un hospital local con lesiones desconocidas.

Al día de hoy el alcance de las lesiones de Newman sigue siendo desconocido, pero una comunicado el lunes por la noche de Roush Fenway Racing, su equipo, dijo que estaba en "condición seria" pero "los doctores han indicado que sus lesiones no ponen en riesgo su vida".

Blaney terminó segundo, pero obviamente estaba más preocupado por la condición de Newman después de la carrera.

"Empujamos a Newman hasta el liderazgo y luego recibimos un empujón del 11 (Hamlin)", explicó. "Yo fui un poco bajo y él lo bloqueó, así que me comprometí a empujarlo a la victoria y a que un Ford ganara. No lo sé. Solamente enganchamos mal los parachoques y lo hice despistar. Espero que esté bien. Se veía bastante mal. Intentaba empujarlo a la victoria. No me gusta decir que las cosas sólo suceden porque me siento muy mal por esto. Fue muy apretado. Sólo espero que Ryan esté bien".

Después de que el Ford Mustang N°6 se pusiera patas arriba, Newman fue golpeado en la puerta del lado del piloto por Corey Lajoie, enviando el auto al aire por segunda vez.

"La situación cambió un poco. Escuché que él (Newman) fue directo al hospital", dijo un preocupado LaJoie después de dejar el centro médico del circuito. Eso obviamente asusta. Recibí un gran empujón llegando a la bandera blanca. No sé quién me empujó y me quedé paralizado y no sé quién enganchó a Newman. Esperaba que rebotara en la valla a la izquierda, pero no lo hizo y lo golpeé. No sé exactamente dónde lo golpeé. No he visto la repetición. Fue algo aterrador".

El presidente de Roush Fenway Racing, Steve Newmark, publicó un nuevo comunicado el miércoles agradeciendo a la comunidad de NASCAR por su apoyo y prometiendo "más actualizaciones sobre su condición a medida que estén disponibles".

En fotos la secuencia del accidente del final en las 500 Millas de Daytona: