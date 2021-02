Bell supera a Logano para ganar en el Daytona Road Course

Logano había liderado 10 de las últimas 13 vueltas, pero en la penúltima vuelta, Bell le ganó terreno y al entrar en la chicana de la recta principal del Daytona Road Course, Bell se lanzó por el interior y se convirtió en el líder para empezar la última vuelta.

Luego el piloto del Toyota N°20 controló hábilmente la última de las 70 vueltas y terminó ganando por 2s119, siendo su primera victoria en 38 salidas en la máxima división de NASCAR.

Bell, de 26 años, es el segundo piloto consecutivo que gana por primera vez en la Cup Series en el inicio de la temporada 2021 después que Michael McDowell ganara la Daytona 500 del fin de semana pasado.

"No sé, esto es definitivamente uno de los momentos más importantes de mi vida hasta ahora. Estoy increíblemente agradecido de estar aquí en Joe Gibbs Racing con todos nuestros compañeros. Gracias a Jack Irving y Tyler Gibbs. Han creído en mí desde el primer día", dijo Bell.

"Parece que me he preparado toda mi vida para este momento de correr en la Cup Series. El año pasado fue una curva de aprendizaje enorme para mí, y estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de correr en la Copa. Definitivamente me preparó para pasar a Joe Gibbs Racing".

Cuando se le preguntó si pensaba que tenía la oportunidad de adelantar a Logano por la victoria después de pasar a Kurt Busch por el segundo lugar, Bell dijo: "No, realmente no. Cada vez que entramos en boxes y salimos, me gustaba donde nos alineamos, pero luego las amarillas siguieron llegando y pensé que las amarillas me estaban perjudicando porque sentí que necesitaba vueltas para volver a pasar por allí".

"Sinceramente, no creía que fuera a llegar, pero Adam (Stevens, jefe de equipo) en el box me decía que iba a llegar. No me lo creí, pero él se esforzó mucho al salir de la (curva) 6 y me permitió cerrar la brecha".

"Ojalá mi mujer estuviera aquí para celebrarlo conmigo".

Bell dijo que capturar su primera victoria en la Copa un día después de que Ty Gibbs ganara en su debut en la Xfinity Series fue "increíble".

"Ver a Ty (Gibbs) ganar fue un momento tan especial. Estaba muy orgulloso de Ty. Obviamente, Joe Gibbs Racing hace un gran trabajo dando a todos un gran equipo", dijo.

"Sabía que al entrar en este año iba a tener que rendir. Estoy muy, muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad".

Denny Hamlin terminó tercero, Kurt Busch fue cuarto y Brad Keselowski completó el top-5.

Completaron los diez primeros Kevin Harvick, A.J. Allmendinger, McDowell, Buescher y Alex Bowman.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez, quien venía de retirarse el domingo pasado en las 500 Millas de Daytona, finalizó en la 16° posición tras iniciar 35°.

Chase Elliott, que lideró el mayor número de vueltas en la carrera (44), sufrió un accidente tras el contacto con Hamlin al final de la carrera y terminó 21°.

Resultados de la carrera: