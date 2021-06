Larson gana la All-Star en Texas y se lleva el millón de dólares

Kyle Larson, que ya ha ganado cuatro veces esta temporada en la Cup Series, tomó el liderazgo de manos de Brad Keselowski a siete vueltas del final en el último segmento de diez vueltas y se mantuvo al frente para ganar la All-Star Race y llevarse el premio de un millón de dólares.

Es la segunda victoria de Larson en este evento tras la conseguida en 2019 cuando estaba con Chip Ganassi Racing.

"Honestamente, no puedo creerlo. Esa segunda carrera allí, estábamos realmente mal y yo estaba como, 'Hombre, estamos en problemas'. Fui hacia atrás en esa vuelta, así que me dije que teníamos una batalla cuesta arriba", dijo Larson. "No me imaginaba verme ganando esta carrera hoy. Cliff (Daniels, jefe de equipo) y todo el mundo trabaja muy duro en esta cosa e hizo algunos buenos ajustes a lo largo de la primera, segunda y tercera ronda y nos puso en posición".

"Ese último reinicio funcionó exactamente como lo necesitaba. Quería que Chase (Elliott) no tuviera una buena salida por detrás. Afortunadamente, creo que (Ryan Blaney) se puso en su interior. Lo empujé por detrás y probablemente pensó que iba a seguirlo. Pensé que tenía que haber suficiente agarre por encima de donde habíamos estado corriendo para una curva. Estaba un poco resbaladizo ahí arriba, pero pude conseguirlo y mantenerlo a raya desde ahí".

"No me lo puedo creer".

Chase Elliott terminó tercero, Joey Logano cuarto y Ryan Blaney completó el top-5.

Las diez primeras posiciones las completaron Alex Bowman, William Byron, Aric Almirola, Kyle Busch y Kurt Busch.

Además de la victoria de las estrellas, el equipo N°9 de Chase Elliott tuvo la parada en boxes más rápida bajo bandera verde y con cambio de cuatro neumáticos durante la quinta ronda y ganó una bonificación de 100.000 dólares.

Elliott lideró el inicio del segmento final de diez vueltas, seguido por Byron, Larson, Blaney y Keselowski.

Keselowski fue a tres bandas en la salida y se puso en cabeza en la vuelta 92 de 100.

Una vuelta más tarde, Larson utilizó un movimiento audaz para superar a Keselowski y tomar la delantera en el segmento final.

A falta de dos vueltas, Keselowski volvió a colocarse en segunda posición para desafiar a Larson, pero no pudo completar otro adelantamiento para quitarle el liderazgo.

Ronda 5

Elliott aguantó un ataque salvaje de su compañero de equipo en Hendrick, Byron, para ganar la quinta ronda de 30 vueltas.

Larson fue tercero, Blaney cuarto y Keselowski completó los cinco primeros.

La alineación de la quinta ronda se estableció por el resultado acumulado de los pilotos en las cuatro rondas iniciales, lo que puso a Byron en la pole cuando el segmento de 30 vueltas se puso en verde, seguido de Larson, Elliott y Blaney.

Denny Hamlin, Michael McDowell y Martin Truex Jr. fueron los primeros pilotos en hacer su parada obligatoria en boxes para cambiar cuatro neumáticos. Kyle Busch y Austin Dillon fueron penalizados por exceso de velocidad en el carril de pits y tuvieron que cumplir con las sanciones de pass-through.

En la vuelta 77, los cuatro primeros coches -todos los pilotos de Hendrick- decidieron hacer sus paradas con bandera verde. Elliott fue el primero del grupo en salir de boxes.

Ross Chastain, que acababa de completar su parada, hizo un trompo en la vuelta 80 tras un contacto con Ryan Newman, lo que provocó una bandera amarilla.

Cuando la carrera volvió a la bandera verde en la vuelta 81, Keselowski lideró seguido de Elliott, Byron, Larson y Blaney.

Elliott se puso rápidamente en cabeza en la reanudación y Byron se colocó segundo.

Ronda 4

Byron se mantuvo por delante de Larson para conseguir la victoria en el cuarto segmento de 15 vueltas de la All-Star Race.

Hamlin fue tercero, Christopher Bell cuarto y Elliott completó los cinco primeros.

Tras una inversión de los nueve primeros pilotos, Byron lideró el reinicio de la cuarta ronda seguido de Bell y Hamlin. Bowman volvió a salir noveno.

A falta de 10 vueltas, Larson se colocó segundo y Bell tercero.

Ronda 3

Bowman aguantó a Matt DiBenedetto para ganar el tercer segmento de 15 vueltas de la All-Star Race.

Almirola fue tercero, McDowell cuarto y Newman completó el top 5.

Después de que se invirtiera toda la parrilla, Almirola lideró la salida de la tercera ronda seguido por DiBenedetto y Newman. Blaney reinició 21°.

En la vuelta 31, DiBenedetto, con un empujón de McDowell, se puso en cabeza por primera vez en la carrera.

Bowman pasó por el interior de DiBenedetto en la vuelta 37 para hacerse con el liderato.

Ronda 2

Aunque necesitó una brillante parada para mantenerse al frente, Blaney lideró las 15 vueltas en su camino a ganar el segundo segmento de 15 vueltas de la All-Star Race.

Lo siguieron Keselowski y Chastain.

Tras una inversión de los 12 primeros puestos, Blaney lideró la salida de la segunda ronda seguido de Kevin Harvick y Logano.

Larson reinició en el 12° puesto.

Ronda 1

Larson mantuvo a raya a Byron y a Kyle Busch para ganar el primer segmento de 15 vueltas de la All-Star Race.

Larson comenzó en la pole pero Kyle Busch se adelantó rápidamente y se puso en cabeza.

Bell hizo un trompo en la curva 2 en la segunda vuelta, lo que provocó la primera bandera amarilla. Sólo las vueltas con bandera verde cuentan en la carrera de las estrellas y Busch lideró el reinicio en la vuelta 2 seguido por Larson y Cole Custer.

Larson adelantó Busch para volver a liderar en la vuelta 7 mientras Byron se ponía tercero.

Byron se colocó en la segunda posición a falta de cinco vueltas para el final de la primera vuelta.

Chastain, Tyler Reddick y Almirola se ganaron su lugar en la parrilla al ganar segmentos en el All-Star Open. DiBenedetto consiguió ingresó al ser el más votado por los aficionados.

Resultados de la All-Star Race: