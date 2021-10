Bowman gana en Martinsville y NASCAR Cup define a su finalistas

En las últimas 25 de las 501 vueltas, Bowman y Hamlin lucharon lado a lado varias veces por el liderato hasta que Bowman perdió levemente el coche y empujó a Hamlin hacia el muro en la curva 3 en la vuelta 494.

A partir de ahí, Bowman se colocó fácilmente en cabeza en el último reinicio, mientras todos los aspirantes a los playoffs se enredaban detrás de él, consiguiendo su cuarta victoria de la temporada 2021. Busch logró terminar en segundo lugar, pero Brad Keselowski lo chocó al final de la carrera.

Bowman comenzó la celebración de su victoria en la recta principal sólo para ver a Hamlin conducir su Toyota N°11 contra su Chevrolet N°48 y en un momento los dos coches se enfrentaron nariz con nariz.

"Se me movió el coche. Me metí demasiado, lo aparté del camino y literalmente lo dejé recuperar el liderato. Para cualquiera que quiera pensar que estaba tratando de chocar con él, obviamente no era el caso teniendo en cuenta que literalmente dejé el liderazgo en Martinsville para devolvérselo a él", dijo Bowman.

"Él ha estado en el otro lado de eso. Ha chocado con gente aquí para ganar. Odio hacerlo. Obviamente, no quiero chocar con alguien. Me metí, me puse debajo de él y lo hice hacer un trompo".

"A pesar de todo, conseguimos un reloj del abuelo (el trofeo de Martinsville) gratis, que es bastante especial. He luchado aquí durante mucho tiempo. Obviamente, como he dicho, odio que hayamos chocado (con Hamlin)".

Mientras era abucheado por el público, Hamlin fue duro con Bowman: "Es un absoluto inútil. Le ganan sus compañeros de equipo cada semana. Es simplemente terrible".

Hamlin y Chase Elliott avanzaron al Championship 4 del próximo fin de semana en Phoenix por los puntos, mientras que Kyle Larson ya se había ganado un lugar en virtud de sus victorias en las últimas dos semanas en Kansas y Texas.

Martin Truex Jr. remontó en las dos últimas vueltas para conseguir un cuarto puesto en la carrera, lo que le dio la última plaza en el Championship por tres puntos sobre Kyle Busch.

Keselowski terminó tercero en la carrera, Truex cuarto y William Byron completó el top 5.

Los deiz primeros los completaron Aric Almirola, Kurt Busch, Erik Jones, Chris Buescher y Joey Logano, mientras que Daniel Suárez llegó 28°, tres vueltas abajo.

La temporada de NASCAR Cup llegará a su fin el domingo próximo en Phoenix Raceway.

