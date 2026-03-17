Alex Bowman se perderá al menos las próximas tres carreras de la NASCAR Cup

Alex Bowman, de 32 años, se vio obligado a bajarse de su #48 de Hendrick Motorsports Chevrolet en medio de la carrera del 1 de marzo de la NASCAR Cup en COTA, con Myatt Snider terminando la prueba en su lugar. Posteriormente fue diagnosticado con vértigo.

Desde entonces, se perdió las carreras de Phoenix y Las Vegas, donde el piloto de simulador de HMS, Anthony Alfredo, y el campeón 2024 de la NASCAR O'Reilly Series, Justin Allgaier, lo reemplazaron.

Hendrick Motorsports ha confirmado ahora que Bowman se perderá al menos las próximas tres carreras de la Cup en Darlington, Martinsville y Bristol, tras el receso por Pascua.

"Alex continúa experimentando síntomas, por lo que estamos siguiendo las indicaciones del equipo médico y dándole el tiempo que necesita para recuperarse", dijo Jeff Andrews, presidente y gerente general de Hendrick Motorsports. "Vemos lo duro que está trabajando para volver al volante y esperamos su regreso cuando reciba el alta médica. Todos en Hendrick Motorsports estamos 100% con Alex".

Allgaier, que terminó 25° en Las Vegas, seguirá conduciendo el #48 en ausencia de Bowman mientras también compite a tiempo completo con JR Motorsports en la NASCAR O'Reilly Series.

"Justin es un verdadero profesional y alguien en quien tenemos una enorme confianza", añadió Andrews. "Ha tenido buenos resultados en los próximos circuitos y le agradecemos que dé un paso al frente para ayudar al equipo del #48. También estamos agradecidos con nuestros socios en JR Motorsports por entender la situación y poner a Justin a disposición".

Bowman también debía conducir el #88 de JR Motorsports en la carrera de la NASCAR O'Reilly de este fin de semana en Darlington, pero será reemplazado por su compañero Kyle Larson.

Esta es la tercera vez en los últimos cinco años que Bowman queda fuera de competencia: se perdió cinco carreras en 2022 por una conmoción cerebral y tres en 2023 por una lesión en la espalda.