Zarco vuelve a subirse a una moto tres meses después de su grave accidente en Barcelona
Casi tres meses después del brutal accidente que sufrió en Barcelona el pasado 17 de mayo, Johann Zarco ha vuelto a subirse a una moto con la mirada puesta en su reaparición.
Johann Zarco sufrió dos accidentes durante el GP de Catalunya, celebrado el pasado 17 de mayo en Barcelona. Tras chocar Alex Márquez con la moto de Pedro Acosta, una pieza de la Ducati impactó en la pierna del francés, lo que le dejó grogui. Pese a ello, Zarco tomó la segunda salida tras una primera bandera roja, y ahí protagonizó un error en la primera curva, tirando a Luca Marini y Pecco Bagnaia. El francés se enganchó la pierna en la moto de la Ducati y se destrozó la rodilla izquierda.
Inicialmente, los médicos optaron por esperar a que se bajara la inflamación de la rodilla para poder operarla. Luego, una herida por quemadura bajo la zona afectada, desaconsejaba la intervención. Finalmente, ante la sorpresa general, Zarco anuncio que no se iba a operar y que su reaparición estaba prevista para septiembre.
El francés, que ha estado trabajando mucho en el gimnasio y sobre la bicicleta, está apurando los plazos en su puesta a punto y, según ha podido saber Motorsport.com, hace unos días, y este mismo viernes por segunda vez, se ha ceñido el mono y se ha puesto al manillar de una moto de serie en un circuito por primera vez desde la lesión. Concretamente, Zarco ha podido girar en el Circuit Andorra - Pas de la Casa, en Granvalira, una pista pequeña muy conocida por los pilotos de MotoGP que viven en el pequeño país de los Pirineos.
Johann Zarco sufrió un accidente muy grave en Barcelona, en el que se lesionó la rodilla izquieda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Test con la MotoGP
Después de la lesión de larga duración que sufrió el pasado año, a principio de temporada, Jorge Martín, Aprilia presionó para que MotoGP cambiara el reglamento y permitiera, a los pilotos, hacer un test después de una larga ausencia por lesión.
Los requisitos para tener derecho a poder hacer este test, seria una ausencia mínima de tres grandes premios consecutivos o 45 días sin competir, que Zarco cumple con holgura.
El test se realiza en un circuito permitido según las reglas de concesión de la fábrica, que para Honda, ahora, son todos los circuitos, al haber bajado, de nuevo, al último nivel.
El único impedimento es que no se puede rodar en un circuito donde se vaya a disputar un gran premio de MotoGP en las ocho semanas posteriores.
LCR ha consultado con Honda la posibilidad de hacer este test para que Zarco pueda recuperar las sensaciones sobre la RC213V del equipo de Lucio Cecchinello, que está a la espera de una respuesta de los responsables del fabricante.
El objetivo de Zarco sería reaparecer a final de mes, en el GP de Aragón, que se celebra del 28 al 30 de agosto en Motorland; sin embargo los médicos le piden paciencia y que espere al GP de San Marino, del 10 al 13 de septiembre en Misano.
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