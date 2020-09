Zarco, "triste" tras haber tirado al líder de MotoGP

Zarco se vio obligado a corregir su trazada en la curva 2 durante la primera vuelta cuando Danilo Petrucci tuvo un susto delante de él. El piloto del Avintia tocó el freno y perdió el tren delantero, yéndose al suelo y llevándose puesto a Dovizioso, que había remontado en la salida desde la 17ª posición de la parrilla hasta el top 10.

Dovizioso, que llegaba a Barcelona al frente del campeonato, se queda así a 24 puntos del nuevo líder, Fabio Quartararo, que ganó la carrera del domingo.

"Estoy bastante triste por lo de hoy", dijo Zarco. "El fin de semana había ido bastante bien y podía esperar algo bueno para la carrera, pero terminar en la segunda curva es realmente un dolor de cabeza y de estómago".

"Desde mi punto de vista, creo que la salida fue correcta. Danilo hizo una frenada realmente increíble en la curva 1 y me adelantó, y luego en el cambio de dirección casi se cae porque la temperatura en el lado izquierdo es muy fría y tenemos que ser muy cuidadosos".

"Sólo traté de no darle, frené y me caí. El problema es que cuando me caí Dovi no pudo evitarme y acabamos las dos Ducati en el suelo, y Andrea se está jugando el campeonato".

"Esto me deja triste, pero creo que si no hubiera tocado el freno habría dado a Danilo y habría terminado de la misma manera".

Dovizioso acabó "frustrado" por el accidente con Zarco, pero admitió que sólo fue un "lance de carrera".

"Creo que mi ritmo en los entrenamientos no era tan malo, muy similar al de Pecco [Bagnaia], y al final de la carrera fue muy rápido", comentó Dovizioso el domingo. "No sé si encontró algo o si eso era posible. Era importante hacer una buena salida y la hice, así que estaba muy contento por eso y nada más".

"Fue un lance de carrera, así que no hay nada que decir al respecto. Estoy muy decepcionado, especialmente porque cuando te pasa algo así, te sientes muy frustrado porque no puedes hacer nada.

"Para el campeonato perdimos muchos puntos hoy", zanjó.