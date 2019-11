Zarco: “Tengo que terminar en el top 7 para demostrar que he vuelto”

Sepang.- Johann Zarco debutó con la Honda RC213V 2018 del LCR en el Gran Premio de Australia, completando la carrera en la 13ª posición, a menos de 27 segundos del ganador.

Ahora, tras esa primera toma de contacto, el francés se marca metas más ambiciosas y apunta a un top 7 para demostrar que merece seguir en este campeonato.

“Lo principal es que no me caí en Australia. Aún no he hecho nada importante con la Honda pero tampoco hice el ridículo, y eso es interesante”, dijo este jueves en Sepang el de la Costa Azul.

Tras la primera toma de contacto con la moto, el galo espera ser más competitivo en su segundo envite de los tres por lo que ha firmado con su nuevo equipo.

“Ya sé qué me voy a encontrar con la moto, así que eso acortará los plazos. Cuando me haga a ella reiré dentro del casco, porque las cosas me saldrán más naturalmente y estaré más cerca del top 10 y del top 7”.

Zarco ha estudiado los datos de Marc Márquez, el único hombre que hace ir rápido la Honda cada fin de semana.

“Sobre los datos de Marc, se ve que él lo controla todo y puede dar el máximo. Yo he perdido algo de confianza y esa confianza tengo que recuperarla”, admitió.

“Tengo margen de mejora”, dijo, sin embargo. “Seré lo más neutral posible y sacaré todo lo que pueda de lo que hice en Australia. No tengo demasiado en cuenta el resultado de esa carrera”.

Por último, el francés se marcó un objetivo para la carrera de este fin de semana.

“Tengo que estar como mínimo en el top 7 para demostrar que he vuelto. No es que me ponga presión, sino que quiero ser honesto conmigo mismo”, zanjó.