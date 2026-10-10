Zarco ve un problema claro en la Honda: falta velocidad en el paso por curva en Indonesia

El difícil fin de semana de Johann Zarco continúa en Mandalika. Insatisfecho con sus ajustes del viernes y obligado a disputar la Q1, el francés se dio cuenta rápidamente de que la Q2 estaba fuera de su alcance, ya que se cayó dos veces durante la sesión de clasificación, sin entender muy bien por qué, y tuvo que conformarse con un lejano vigésimo puesto en la parrilla de salida.

"No me esperaba esas caídas", intentó explicar Zarco. "No me ha desanimado, pero sí que me ha fastidiado bastante, porque donde la moto pierde adherencia, no debería perderla. Soy casi prudente en la frenada, tengo a alguien delante, así que ajusto la entrada… Claramente, intento entrar con un poco más de velocidad —llevamos un neumático nuevo, es el time attack – y se sale. No fue nada extraño, pero sí molesto".

"Después te dices: 'Pero, ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que hacer un time attack sin atacar'. Así que solo he marcado un tiempo, y no es gran cosa. Es realmente nuestro límite de este fin de semana. Además, creo que es un límite que se repite a menudo, al menos con mi estilo en esta moto".

"Creo que puedo ir muy rápido con esta moto, pero llega un momento en el que nos cuesta encontrar una puesta a punto, un buen equilibrio que nos ayude a sacar el máximo partido a la moto como creo que se podría hacer".

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Johann Zarco está viviendo un fin de semana complicado en Mandalika. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Mandalika pone de manifiesto las debilidades de la Honda, entre la falta de ritmo y un rendimiento insuficiente en las curvas : "Aquí, como tiene menos agarre, ese problema en la entrada de las curvas se nota más, y sobre todo el problema de la velocidad de paso. Si miramos los vídeos, se ve claramente que tenemos un verdadero problema con la velocidad de paso. Eso es algo que hemos perdido mucho desde principios de 2025. Pero, por otro lado, somos mejores en aceleración y frenada que antes. Sin embargo, realmente hemos perdido en la parte central de la curva".

Zarco sigue convencido de que unos mejores ajustes podrían ayudarle, pero ni Honda ni LCR han podido dar con la clave desde el inicio del fin de semana : "Creo que podemos encontrar mejores ajustes para la moto, pero siempre es muy difícil dar con el mejor equilibrio. Cuando ganamos en un aspecto, perdemos en otro, y de momento no conseguimos dar con los ajustes adecuados. De verdad creo que no es que la moto sea mala, sino que aún no hemos dado con los ajustes adecuados".

Un sprint para preparar la carrera

Ante esta situación, Johann Zarco sabía que no tenía mucho que esperar del sprint. Por eso fue el único piloto de la parrilla que optó por el neumático medio, con el fin de recabar información de cara a la carrera, como suele hacer cuando el sábado no le sale bien.

"Era una forma de decirme: 'Venga, salimos con el neumático trasero medio, nos preparamos para mañana', porque teníamos pocas posibilidades de sumar puntos. Así que disfruté de esta carrera, porque me mantuve muy tranquilo para no cometer errores. En un momento dado, creo que tuve esa ventaja en cuanto al agarre trasero, sobre todo en los tramos rápidos. En comparación con los pilotos con los que luchaba, pude marcar la diferencia, pude alcanzarlos y adelantarlos, así que estoy muy contento con eso".

Johann Zarco ha visto aspectos positivos en su sprint. Foto de: Team LCR

Zarco logró remontar hasta la 12.ª posición, un resultado que, al fin y al cabo, no está nada mal tras un día que empezó tan mal : "Sabía que no era posible sumar puntos en pista. Incluso con las tres caídas y las posiciones que he podido ganar, solo he terminado en duodécima posición. Es una buena señal de cara a mañana, para pensar que podemos hacer una carrera aceptable".

Para mejorar el domingo, Johann Zarco apuesta, sobre todo, por una mejor salida, tras haberse sentido encerrado este sábado : "Me gustaría ganar posiciones mañana en la salida, porque hoy el Toprak [Razgatlioglu] se me ha pegado un poco. Se ha ido desplazando poco a poco hacia la derecha, hasta el punto de que en un momento dado tuve que soltar el acelerador".

"Creo que eso no me permitió intentar ganar posiciones, mientras que Diogo [Moreira], al parecer, hizo una locura. Me han dicho que salió undécimo; pregunté cómo era posible, había que volver a comprobarlo [la clasificación lo situaba en decimotercero tras unas cuantas curvas]. Es cierto que de repente había [dos] menos, pero aun así, salía en 21.ª posición".

"Habrá que ver cómo ajustarlo mañana, para no tener que luchar por el puesto 21 en la salida, sino más bien luchar desde el principio por el 17 o el 16. Creo que a partir de ahí, sin contar las caídas, puede salir bien".