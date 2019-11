Zarco ve con "miedo" a Lorenzo

Zarco vive en una especie de montaña rusa desde que se anunció su fichaje por el equipo LCR Honda para sustituir al lesionado Takaaki Nakagami a mediados del pasado mes de octubre.

Con su llegada a la órbita de HRC, rápidamente se inflamaron las especulaciones sobre la posibilidad de que Honda viera en el galo el sustituto ideal de Jorge Lorenzo si, finalmente, el mallorquín decidiera retirarse al final de la temporada, una posibilidad que el español desmiente, decidido a cumplir su contrato hasta terminar 2020.

Tanto Honda, como el director deportivo del equipo, Alberto Puig, mantienen hasta día de hoy que el fichaje de Zarco no responde a un posible relevo de Lorenzo.

En ese sentido, Cal Crutchlow, piloto británico del LCR, compañero de Zarco y con contrato de fábrica, hizo un comentario que no ha gustado al francés.

Según Crutchlow, “sería estúpido pensar en sustituir a Lorenzo en el equipo oficial por Zarco”.

En conversación con el sitio italiano GPone en el EICMA, el galo quiso responder a esa afirmación de su actual compañero de equipo.

“A él le gusta mucho jugar con la prensa. Cal lleva mucho tiempo en Honda y le gustaría estar en el equipo oficial. Sin embargo, él ha ya enviado algunas señales que apuntan a que quiere retirarse, dado que tiene una niña y lleva ya muchos años corriendo en MotoGP. Yo, en cambio, estoy en una situación diferente, ni tengo hijos ni tengo una moto [para 2020]. Tendría la posibilidad de competir más de un año, conmigo [Honda] tendría más futuro que con Cal. Obviamente le tengo mucho respeto, pero para poder seguir con Honda estoy dispuesto a pasarme un año parado”, dijo en relación a tomar la moto del británico en 2021.

En la misma entrevista, Zarco reconoce haber “soñado” con estar en el equipo oficial HRC, y asegura que podría apuntar al podio.

“Es un sueño y no niego haberlo imaginado, también porque he probado la Honda y he sido capaz de ser competitivo. Hay aún mucho margen de crecimiento, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para volver a ser un piloto top”.

El galo no se corta a la hora de evaluar lo que puede ofrecer a Honda.

“La posibilidad de ver a un segundo piloto en el podio, no solo a Márquez. Como sabemos bien, Marc es un piloto fuerte, pero aprovechando la calidad de la moto al máximo se puede aspirar al podio”.

Zarco coincidió en el EICMA con Lorenzo en el stand de la marca de cascos que equipa a ambos pilotos.

“A Jorge le tengo un gran respeto, es un campeón y le tengo en la máxima estima, es una lástima que se haya lesionado y hecho daño”, reconoce Zarco, que da su opinión sobre la actual situación por la que pasa el mallorquín. “Por lo que parece ha tomado miedo y no es capaz de aprovechar al máximo el potencial de la moto”.

