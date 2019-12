Análisis: Zarco llega mal y tarde

Tras perder su sitio en KTM y ser repescado para las tres últimas carreras por el LCR Honda, a Johann Zarco se le abrió el cielo en el Gran Premio de Valencia. Jorge Lorenzo anunciaba su retiro y en el equipo Repsol Honda surgía el hueco que necesitaba.

El francés trató de demostrar con hechos y palabras que sería la elección adecuada. En esas surgió la posibilidad de ir al Reale Avintia en sustitución de Karel Abraham con una Ducati, pero cuando se le preguntó por esa posibilidad dijo que "no es un equipo top".

"Necesito un buen equipo, que me brinde la posibilidad de rendir todos los fines de semana. No quiero cometer el mismo error que hace dos años cuando firmé por KTM. No quiero volver a deprimirme", dijo entonces.

Zarco argumentó sus duras palabras señalando que quería "una buena moto, en un buen equipo" y que "sería un error ir allí, sería mejor volver a Moto2", al lugar que dejaría libre Alex Márquez en el Marc VDS si finalmente era el elegido por el Repsol Honda.

HRC finalmente se decantó por el español, mientras que la estructura belga lo hizo por Augusto Fernández, por lo que Zarco solo tenía dos opciones: o firmar por Avintia, o quedarse fuera del Mundial.

La formación andorrana cerró en Cheste un acuerdo con Ducati para estrechar su colaboración, por lo que aunque contarán con motos de 2019, tendrán evoluciones a lo largo del año.

Tras varios días haciéndose de rogar, finalmente el piloto de Cannes aceptó la propuesta de Avintia. El acuerdo llegó cuando aún faltan más de tres meses para el inicio de la temporada y dos test por delante, tiempo a priori suficiente para adaptarse.

Sin embargo, el problema no es lo que viene, sino lo que queda atrás. Zarco ya se ha perdido cuatro de los 10 días de test de los que constará esta pretemporada, es decir, el 40%. Sin movimientos en la parrilla más allá de los tres rookies que debutarán, esto supone un lastre importante de cara a su adaptación.

Pero no solo eso. Zarco llega a un equipo del que 'se ha ido' antes incluso de estar allí. Cierto es que el acuerdo que cerró con Ducati los ha reforzado, pero no menos cierto es que en cuanto haya algún problema técnico las miradas irán directas al equipo.

Además, Avintia ha hecho una importante apuesta con este movimiento. En primer lugar despidieron a última hora a Karel Abraham. En segundo, deportivamente apuestan por un piloto que ha sido bicampeón de Moto2 y que ha estado varias veces en el podio de MotoGP, por lo que la exigencia estará acorde con su historial. Y en el caso de que los resultados no sean los esperados, en algún momento aflorarán los comentarios que hizo antes de firmar.

A pesar de aceptar, en el momento de anunciarlo Zarco volvió a reiterar su falta de confianza en Avintia, señalando que la reunión con Gigi Dall'Igna fue clave en la operación y que su aspiración es ir al equipo oficial en 2021.

↓ Así queda la parrilla de MotoGP tras la llegada de Zarco a Avintia ↓