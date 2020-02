Zarco: "Mi estilo natural no se adapta a la Ducati por ahora"

Johann Zarco no tomó parte en los test de noviembre en Valencia y Jerez al no haber llegado entonces a un acuerdo con el Reale Avintia para disputar con ellos la temporada 2020. Así, El bicampeón de Moto2 tuvo que posponer su estreno con la Desmosedici hasta los primeros ensayos oficiales de este año en Sepang.

El piloto de Cannes completó 147 vueltas a lo largo de los tres días que le dejaron con un mejor tiempo de 1:58.951, 17º en el acumulado a seis décimas de Fabio Quartararo.

"Me he centrado en acumular vueltas, tratar de entender la moto y acostumbrarme al nuevo estilo que tengo que aprender", resume Zarco.

El galo ha pasado en poco más de un año de Yamaha a KTM y ahora a Ducati, previo paso por Honda en el tramo final de la pasada temporada. Esto le ha obligado continuamente a adaptar su estilo de pilotaje y con la Desmosedici tendrá que hacerlo nuevamente.

"Mi estilo natural no se adapta perfectamente a la Ducati en este momento. Por eso debo tomarme tiempo, porque notas el potencial pero cambian ciertas cosas. No es fácil, porque mi naturaleza me empuja a hacer otra cosa, pero en cuanto puedo controlarlo, voy mucho más rápido, así que es algo positivo. Me falta algo en todas partes, no puedo decir con precisión [si es] en la entrada, a la salida, en las curvas, pero se trata de pilotar de manera diferente", explica.

No todo son malas noticias. Zarco ve dos aspectos de los que puede sacar partido.

"Es un trabajo diferente. No tengo que desarrollar la moto y realmente puedo trabajar más en mí mismo. Por ahora, me parece más simple porque siento que hay cosas que debo encontrar para estar delante. Tenemos una buena velocidad punta. Eso no se traduce en tiempos muy rápidos en este momento, pero creo que en las carreras será una ventaja", finalizó.

Información adicional de Oriol Puigdemont

↓ Las primeras fotos de Johann Zarco en el Reale Avintia ↓