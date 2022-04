La Ducati 2022 aún es "difícil de manejar", dice Zarco

Ducati esperaba salir a la pista y ser veloz desde el comienzo este año con su nueva moto después de haber terminado la pasada temporada con la mejor moto de la parrilla.

Pero los cambios en la Desmosedici han requerido un período de adaptación mucho más largo para sus pilotos en las primeras carreras, con su nuevo motor provocando problemas para bajar la potencia en aceleración.

La Ducati líder hasta ahora en 2022 es la de Enea Bastianini, de Gresini, que ha ganado dos veces y se sitúa en la cuarta posición en los puntos, aunque el italiano se cayó en la carrera de Portimao del pasado fin de semana, pero se trata de una moto de especificación 2021.

En Portugal, Zarco se erigió en el líder de Ducati con su GP22, logrando la pole y terminando segundo, pero no está de acuerdo con la percepción de que el resultado en Portimao se deba a que las carreras europeas muestran una imagen más clara del orden de la parrilla de MotoGP.

"Entiendo cuando pensamos que Europa será otro cmienzo para ver quién es fuerte o quién puede tener más problemas en las carreras", dijo Zarco.

"Pero esta temporada, hay demasiados pilotos listos para el podio, e incluso yo para este fin de semana no podía esperar una carrera tan fuerte como ésta".

"Así que soy parte de estos chicos que esperan ganar o tener la oportunidad de ganar, sin dudas de estar en el podio".

"Por lo tanto, de esa manera hará que el campeonato sea realmente difícil para todos. Pero aquí realmente el que demostró que tiene el ritmo y recupera su posición de líder es Fabio (Quartararo), lo hizo perfectamente".

"Pero no es realmente la imagen del comienzo de la (temporada) europea".

"Es sólo porque estamos aquí en Portimao, hizo una carrera increíble el año pasado y pudo hacerlo ahora".

"Así que, yo, tomo este positivo y todavía mejorar esta sensación porque la Ducati está funcionando bien, pero todavía es a veces difícil de manejar todo".

"Así que, una vez que nosotros -digo nosotros, porque los ocho pilotos cuentan para Ducati- podamos gestionar el potencial, podremos poner más motos de Ducati en lo alto".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Hablando de su carrera, Zarco dice que la clave de su podio fue la forma en que fue capaz de recuperar posiciones en los primeros compases tras haber perdido terreno saliendo desde la pole, lo que a su vez le permitió evitar verse envuelto en el enredo entre Joan Mir y Jack Miller.

"Bastante contento, claramente, porque la pole position fue el primer paso de la felicidad", añadió.

"Y la carrera ha sido genial. He perdido tiempo en la salida, pero he visto que me sentía bien en las frenadas".

"Esto me ha dado una buena confianza y enseguida he intentado recuperar las posiciones perdidas".

"Así, cuando he adelantado a Alex Márquez y a Jack Miller, ha sido el punto clave de la carrera para mí, porque en la tercera posición me sentía bien detrás de Joan Mir, pero no lo suficiente como para pensar que podía alcanzar a Fabio".

"Así que era mejor quedarse detrás de Joan Mir y estar concentrado detrás de él, mantener la concentración. Luego, cuando Jack Miller se venía, me alegré de haber tomado la decisión de tomar el segundo puesto porque luego supe que se habían caído juntos".

"Así que, tal vez, he evitado un gran accidente de esa manera, estando tranquilo. Tenía bastante miedo al final con Aleix Espargaró porque está viviendo un gran momento de su carrera, así que sé que podría ser más fuerte al final y yo podría administrar la energía suficiente para hacer un esfuerzo extra en la última vuelta".