Zarco: “No confío en los comisarios"

Las últimas semanas han sido una montaña rusa para el piloto francés, que se encontró con la velocidad al manillar de su nueva Ducati del equipo Avintia para lograr la pole en el Gran Premio de la República Checa. En Brno estuvo en la batalla, no sin antes protagonizar un incidente con Pol Espargaró y ser castigado, en la misma carrera, con un long lap. El francés subió al podio pese a cumplir una sanción en la que no perdió puestos y que a penas le restó tiempo.

Sólo una semana después, en Austria, Zarco se vio envuelto en un incidente con Morbielli que desencadenó una de las imágenes más dantescas vistas en años sobre un circuito. Nuevamente, el galo ha sido sancionado y deberá salir este domingo desde el pit lane.

Antes de eso, Zarco tuvo que pasar el miércoles por el quirófano para operarse del escafoides, además de tener que superar las pruebas físicas y recibir el apto de los médicos para poder reaparecer este sábado en el FP3 del Gran Premio de Estiria.

“Me comunicaron la sanción personalmente. Tal y como me lo dijeron, no tenía sentido que yo fuera a dar mi versión. Me dijeron que habían visto la acción y que me penalizaban. Les pregunté por qué me hacían ir a explicar mi punto de vista, pero dijeron que era solo para ser correctos con las reglas”, explicó critico Zarco.

El corredor de Avintia quería apelar la sanción, pero eso alargaría la situación y el equipo prefiere llegar a Misano con el tema superado y olvidado.

“Por mi honor y mi ego, me encantaría luchar contra esa sanción, pero puedo dejar el ego a un lado y decirme a mí mismo que es mejor aceptarla y cerrar la historia. Además, seguramente no estoy en mi mejor forma (debido a la lesión), aunque no sabemos lo que puede pasar, si llueve, tal vez podría ser muy interesante, porque creo que podría hacer toda la carrera y ser fuertes. Así que espero que llueva un poco y que pueda dar algunas sorpresas”, avisó.

El plan de Zarco es salir el domingo es cumplir la sanción saliendo desde el pit lane, y una vez en pista ver lo que sucede.

“Hemos hablado mucho sobre lo que deberíamos hacer. Claramente, si no hubiera podido estar en forma para pilotar este fin de semana, creo que debería haber apelado, porque de lo contrario lo arrastrábamos hasta Misano. Aquí siempre es un problema, porque a lo mejor me sentiré bien y estaré listo para correr, pero todavía hay muchas dudas. Estoy feliz de correr mañana y creo que puedo ser bastante rápido, pero durante 28 vueltas es un problema”, admitió.

Fue entonces cuando le preguntaron a Zarco si confiaba en el trabajo de los comisarios o si, por el contrario, algo podría cambiar en ese panel, formado por Bill Cumbow, Freddie Spender y Ralph Bohnhorst.

“El trabajo que tienen no es fácil, pero no, no confío en los comisarios. Respondo a la pregunta: no. No creo que estas sean las personas adecuadas en el lugar adecuado. Deberíamos tener otras personas”, dijo con dureza.

Por último, Zarco comentó las explicaciones recibidas por la sanción.

“Fui castigado porque nuestro camino se cruzó con el de Morbidelli. Y dijeron 'por lo que vemos, le cortaste el camino'. Así que les dije que no tenía sentido hablar para explicarles nada, insistieron en que se ajustaban a lo que veían. Simplemente le adelanté, pero tal vez llegar a ese punto con esa línea fue demasiado optimista”, reconoció el francés.