Yamaha silencia a sus pilotos en Tailandia tras el peor inicio de su historia en MotoGP

El bajo rendimiento competitivo de Yamaha en las últimas temporadas se ha visto agravado, en este inicio de 2026, por el cambio del tradicional moto de 4 cilindros en línea a una nueva solución de cuatro en V, que es la que, desde hace años, adoptan todos los fabricantes de MotoGP. El proceso, que arrancó hace más de un año, sigue en fase de prueba y el rendimiento de los pilotos esta pretemporada ya avisaba de que la cosa no pintaba bien.

En la primer carrera de la temporada, el GP de Tailandia, los cuatro pilotos de Yamaha ocuparon cuatro de las seis últimas posiciones, solo mejorando el papel del probador de 40 años de Ducati Michele Pirro, que ha participado como sustituto de Fermín Aldeguer en Gresini.

Fabio Quartararo fue 14º y sumó un puntito, gracias en parte a los problemas de Marc Márquez y Joan Mir, que se retiraron, y a la caída de Alex Márquez. Sin eso, hubiera terminado el 17º.

Gracias a las caídas y abandonos, Fabio Quartararo logró rescatar un puntito para Yamaha Factory Racing Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Por detrás de Fabio, que concluyó a 30'8 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, acabó Alex Rins, a casi 33 segundos del de Aprilia. En medio, un perdido Maverick Viñales, y 17º y 18º cerraron Toprak Razgatlioglu y Jack Miller, el australiano a 47'8 segundos del vencedor, incomprensible.

Las carencias de la Yamaha V4 eran previsibles en este inicio, pero el déficit es sobrecogedor, solo hay que ver que la moto de Alex Rins, Toprak y Miller fueron las tres más lentas en velocidad punta del fin de semana (336.4 Km/h), con Quartararon ligeramente más rápido (338.5 Km/h), lo que contrasta con los 345 Km/h que marcaron las Aprilia de Bezzecchi y Martín o la Ducati de Pecco Bagnaia, con la Honda de Johann Zarco a la zaga (342.8 Km/h).

Ante un fin de semana tan desafortunado, y conociendo los precedentes de comentarios negativos, sobre todo por parte de Quartararo, en Yamaha tomaron la sorprendente decisión e que este domingo ninguno de sus cuatro pilotos apareciera en sala de prensa para dar sus comentarios, haciendo en su lugar el máximo responsable de la escudería, el italiano Paolo Pavesio, que el año pasado sustituyó al británico Lin Jarvis.

"En este momento, creo que es correcto que sea yo quién explique dónde estamos", dijo el ejecutivo italiano.

"Estamos en un punto en el que vemos la diferencia que nos separa de los más rápidos, y tenemos una montaña que escalar. No será de un día para otro, no hay magia. Cada vez que salimos a la pista descubrimos cosas", admitió para justifica el 'apagón' que Yamaha impuso a sus cuatro corredores, incluidos los dos de un Pramac-Yamaha que, cada vez, ve más complicado el éxito de su decisión de abandonar Ducati para sumarse al proyecto de Iwata.