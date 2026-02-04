Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP Test oficial de Sepang

Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

Yamaha ha decidido suspender toda actividad en pista durante la segunda jornada de los test colectivos, en Sepang, hasta dar con el origen de la avería que obligó a Fabio Quartararo a parar el martes.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

El francés se cayó en la curva 5 del circuito malayo en la primera jornada de ensayos colectivos, y se fracturó el dedo corazón de la mano derecha. A pesar del hinchazón y la aparatosa sangría, volvió a salir a pista, ya por la tarde, aunque su M1 se detuvo al llegar a la curva 2, por culpa de un fallo en el motor. El propulsor V4, precisamente, en el que la marca de los diapasones ha centrado sus esfuerzos desde el año pasado. 

Horas después, el 'Diablo' decidió hacer las maletas y regresar a España, donde este miércoles pasará consulta en Barcelona, y donde los médicos establecerán la hoja de ruta para tratar de llegar al próximo test, en Buriram, dentro de poco más de dos semanas, en las mejores condiciones posibles.

Esta misma noche, los técnicos del fabricante japonés investigaron la naturaleza del problema y no encontraron una respuesta, circunstancia que hizo que se dispararan las alarmas, hasta el extremo de suspender toda actividad en pista, hasta encontrar una respuesta clara. Como consecuencia de ello, ninguna Yamaha rodó este miércoles por la mañana, mientras la fábrica, en Japón, y el equipo de carreras, sobre el terreno, trataban de ponerle algo de luz al asunto. 

"Aún estamos tratando de entender qué es lo que causó el problema que afectó a Fabio ayer por la tarde [por el martes]. Es una cuestión de seguridad. Si llegamos a entender cuál ha sido el origen, volveremos a salir, buen sea hoy, o mañana. Estamos esperando a que nos den luz verde", comentaba Massimo Meregalli, team manager de Yamaha, en una charla con Motorsport.com.

El italiano niega que el fallo tuviera relación alguna con el accidente que sufrió Quartararo, y relativiza el impacto que este percance vaya a tener en la fotografía general de los entrenamientos. "El problema no tiene absolutamente nada que ver con la caída que sufrió Fabio", subraya Meregalli, que destaca la importancia del trabajo realizado en los tres días de Shakedown que se celebraron la semana pasada. "Para darle un porcentaje, diría que hemos completado el 80% del programa que nos habíamos planteado. Tenemos la base de la moto. La puesta a punto es en lo que habríamos trabajado estos dos días", puntualiza el expiloto italiano. 

"Seguramente Toprak Razgatlioglu es el único de los pilotos que no ha podido probar todavía lo que tenía en su agenda. Todos los demás tenían el mismo material", remacha el ejecutivo de Yamaha.

Más de MotoGP:

Share Or Save This Story

Artículo previo Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

Pecco Bagnaia: "Esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Pecco Bagnaia: "Esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"

Marc Márquez, sorprendido de liderar el primer día de la pretemporada en Sepang

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez, sorprendido de liderar el primer día de la pretemporada en Sepang
More from
Yamaha

Quartararo se fractura un dedo y abandona el test de MotoGP en Sepang

MotoGP
MotoGP
Quartararo se fractura un dedo y abandona el test de MotoGP en Sepang

Quartararo, sobre su cambio a Honda: "A día de hoy no tengo nada firmado"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Quartararo, sobre su cambio a Honda: "A día de hoy no tengo nada firmado"

El nombre menos pensado

Prime
MotoGP
Prime
MotoGP
GP de Aragón
El nombre menos pensado

Últimas noticias

Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

Jorge Martín explica su trasplante óseo: "Ya no podía levantar un vaso"

MotoGP
MGP MotoGP
Jorge Martín explica su trasplante óseo: "Ya no podía levantar un vaso"