Yamaha asegura que Quartararo volverá a Tailandia

Mientras los equipos de MotoGP se reúnen en Kuala Lumpur para el gran evento público de lanzamiento de la temporada, Fabio Quartararo brilla por su ausencia. El francés tuvo que abandonar el país tras la primera jornada de pruebas celebrada esta semana en Sepang, tras lesionarse la mano derecha en una fuerte caída.

Aunque volvió a la pista después, el piloto de Yamaha acabó renunciando a los dos días siguientes, indicando que se había roto el dedo corazón, que además sangraba profusamente. "Si fuera un fin de semana de carrera, podría continuar, pero no tiene sentido hacer dos días más", explicó entonces.

Su director de equipo, Massimo Meregalli, también explicó para la página web oficial de MotoGP, al término de la prueba : "Para nosotros era importante evitar cualquier riesgo adicional. La mayor parte del trabajo ya estaba hecho y todos estábamos de acuerdo en que era mejor que se recuperara y estuviera listo para el e Buriram". El responsable italiano también precisó que el dedo de su piloto "ya estaba mejor", lo que confirman hoy las últimas informaciones.

El campeón del mundo de 2021 regresó a su domicilio en Andorra y se sometió a unas pruebas en Barcelona, cuyos resultados fueron tranquilizadores. Este sábado, envió un mensaje de vídeo a los aficionados reunidos en Kuala Lumpur para disculparse por su ausencia y aprovechó para deslizar : "He tenido que volver a casa para ver si mi dedo necesitaba una operación y todo va bien".

Paolo Pavesio, director ejecutivo de Yamaha Motor Racing, presente en el escenario, aseguró que la ausencia de Fabio Quartararo sería muy breve. "Fabio no está aquí con nosotros porque se lesionó durante la prueba", declaró. "Pero, antes que nada, quiero decir que está bien, por lo que, sin duda, participará en la prueba de Tailandia y correrá la primera carrera".

Así pues, Fabio Quartararo volverá a subirse a la Yamaha los días 21 y 22 de febrero para la última prueba de pretemporada, que se celebrará en el circuito de Buriram. Allí también tendrá lugar el primer Gran Premio del campeonato, la semana siguiente. Para Yamaha, se tratará de terminar la preparación de una moto totalmente nueva y de tranquilizarse tras el problema con el motor que ha paralizado momentáneamente las pruebas esta semana.

Aldeguer, incierto antes del GP de Brasil

El otro ausente del día en Kuala Lumpur es Fermín Aldeguer, que se rompió la pierna hace un mes durante un entrenamiento. Su director deportivo en Gresini Racing ha comunicado que una nueva revisión médica, que se realizará muy pronto, permitirá precisar la fecha de su regreso, pero que su presencia en el primer Gran Premio de la temporada es, por el momento, muy incierta.

"Creo que es bastante seguro que estará en Brasil", indicó el responsable a la página web oficial de MotoGP, "sin embargo, sigue trabajando muy duro para estar en Buriram, pero debemos evaluar los riesgos y el estado del hueso. Por el momento, estamos esperando la respuesta de los médicos".