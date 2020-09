Yamaha: el acuerdo con Rossi para 2021 llevó seis meses

La prórroga de un año de Rossi con Yamaha, que le permitirá estar en el equipo satélite Sepang Racing Team el próximo año con pleno apoyo de la fábrica, se anunció oficialmente el sábado en el Gran Premio de Catalunya.

El nueve veces campeón del mundo firmó el contrato el sábado después de haber dicho ya en el GP de España de julio que estaba casi seguro de ampliar su carrera de MotoGP con Petronas.

Se cree que los retrasos en la firma del contrato están relacionados con la composición del equipo que acompañará a Rossi para 2021, que finalmente serán David Muñoz, como jefe de equipo, Matteo Flamigni, analista de datos, e Idalio Gavira, entrenador del piloto.

Jarvis explicó que las prolongadas conversaciones se debieron a una serie de razones que necesitaban "precisión" para finalizar.

"Obviamente hoy hemos firmado a Valentino como piloto de fábrica de nuevo para 2021", dijo Jarvis.

"Por lo tanto, piloto de fábrica significa que tiene un contrato con Yamaha Motor Company, y obtendrá todo el apoyo de nosotros, obtendrá una moto de fábrica y será seguido de cerca y con cuidado".

"Por lo tanto, no creo que sufra nada en el aspecto técnico".

"Así que, realmente feliz de conseguir este acuerdo. Ha tomado probablemente seis meses. Es gracioso porque veo el contrato y es bastante pequeño, nuestro contrato, porque es una extensión del contrato que tenemos".

"Pero llegar a ese punto ha tomado seis meses. Es complicado porque somos una empresa japonesa, pero hacer un trato con un equipo de Malasia, y con los italianos. Y tienes a un inglés tratando de juntarlo todo".

"Así que no encontramos ninguna dificultad en el camino, pero es complicado porque no es un piloto normal. Un piloto normal puede hacer tratos muy, muy rápidamente".

"Pero cuando tienes a alguien como Valentino Rossi, tienes que ser muy preciso con el apoyo técnico, con el personal del equipo, con los derechos de imagen, todos los aspectos".

"Y estas cosas toman tiempo si quieres hacerlas bien. Llegamos a la meta y estoy muy contento".

El acuerdo de Rossi es sólo por un año, en lugar del 1+1 que se esperaba que firmara, que según Jarvis se debe a que Yamaha no ha finalizado su acuerdo con Dorna Sports para continuar en MotoGP más allá de 2021.

Este es, por supuesto, un escenario improbable dado que tanto Maverick Viñales como Fabio Quartararo están contratados por Yamaha para 2022.

"Cuando se hace un contrato, sólo se puede hacer un contrato por algo que se pueda entregar", agregó Jarvis. "Así que no tenemos un contrato con el campeonato para 2022".

"Así que cada uno de los fabricantes firma un contrato por cinco años. Ese término aparece en 2021".

"Ahora no tengo ninguna duda personalmente de que estaremos aquí desde 2022 a 2026, pero no tengo un contrato. Por lo tanto, no puedo garantizar en un contrato 'le daremos esto el año que viene'".

"Así que esa es la razón principal, y también Valentino quiere ver si es competitivo cada año, al igual que este año quería hacer varias carreras y juzgar su posición".

"Así que, francamente, en nuestro acuerdo tenemos algo que es muy, muy claro que dice que tenemos la intención de discutir para una posible ampliación a mediados de la próxima temporada. Un año no significa sólo un año".

