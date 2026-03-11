Aprilia inició contacto con VR46 sobre la posibilidad de suministrarle motos satélite para la nueva era de 850 cc de MotoGP en 2027, pero el equipo de Valentino Rossi ahora está cerca de acordar un nuevo contrato con Ducati.

VR46 ha sido cliente de Ducati desde que dio el salto a la clase reina en 2022, con el dominio de la Desmosedici permitiéndole convertirse en un equipo ganador de múltiples carreras en el campeonato.

La asociación con Borgo Panigale se fortaleció en 2024 cuando VR46 se convirtió en un equipo con apoyo de fábrica y Fabio di Giannantonio comenzó a recibir maquinaria de última generación directamente de la marca.

Sin embargo, durante los últimos 12 meses ha habido cierta especulación sobre el futuro de su relación, ya que el acuerdo actual expira después de 2026. En particular, VR46 fue vinculado con un posible cambio a Yamaha, con el propietario del equipo, Rossi, manteniendo estrechos vínculos con la marca con sede en Iwata en su papel de embajador.

El director del equipo VR46, Uccio Salucci, reveló ahora a Motorsport.com que Aprilia mantuvo conversaciones exploratorias con el equipo sobre una posible asociación para 2027, pero su escudería nunca consideró seriamente dejar Ducati.

"Hablamos un poco con Aprilia porque Aprilia quería hablar con nosotros y somos caballeros", dijo Salucci en una entrevista exclusiva en Buriram.

"Conozco a Massimo Rivola desde hace muchísimos años. Cuando Valentino Rossi intentó la Fórmula 1 con Ferrari, Massimo Rivola gestionó la situación en 2004, hace 22 años.

Uccio Salucci, Team Director VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Conozco a Massimo; es un hombre muy bueno y un muy buen directivo. Hablamos algunas veces, dos o tres veces, ¿por qué no? Pero nunca pensé en cambiar de Ducati".

Ducati suministró hasta ocho motos en la parrilla hasta 2024, pero el paso de Pramac a Yamaha el año pasado lo dejó con dos equipos satélite junto a su propio equipo oficial.

Salucci indicó que VR46 está ahora en las etapas finales de las negociaciones contractuales con Ducati, con un acuerdo que se espera que se finalice dentro del próximo mes.

Motorsport.com entiende que el contrato tendrá una duración de tres años, cubriendo las temporadas 2027, 2028 y 2029.

"Estamos muy cerca de firmar. Quedan algunos pequeños, pequeños detalles. Creo que en el próximo mes [podría haber un anuncio]. Estamos realmente cerca de firmar de nuevo con Ducati".

Al ser presionado sobre si está satisfecho con la relación de VR46 con Ducati, Salucci añadió: "Seguro. Es la mejor moto del mundo".

Mientras la gran renovación técnica para 2027 domina los titulares, los equipos y fabricantes también están trabajando simultáneamente en un nuevo acuerdo comercial con MotoGP Sports Entertainment (anteriormente Dorna) que también entrará en vigor el próximo año.

Hasta que ese acuerdo se finalice, es poco probable que los equipos anuncien formalmente sus alineaciones de pilotos o sus asociaciones con fabricantes para 2027.