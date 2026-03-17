VR46 apunta a combinar un piloto joven con uno experimentado para la temporada 2027 de MotoGP, según el director del equipo, Uccio Salucci.

Mientras que los cinco equipos oficiales ya han definido en gran medida sus alineaciones para el próximo año de puertas adentro, todavía quedan varios asientos disponibles en los seis equipos satélite.

Entre ellos está VR46, que se dispone a renovar su relación con Ducati en la nueva era de 850cc de MotoGP, a pesar de haber sido contactado por Aprilia durante el invierno europeo.

El equipo de Valentino Rossi mantuvo una alineación sin cambios para 2026, con Fabio di Giannantonio continuando a bordo de una Ducati con especificación de fábrica como parte de un acuerdo alcanzado en 2024, y Franco Morbidelli nuevamente como su compañero, utilizando la GP25 del año pasado.

Sin embargo, a medida que los equipos comienzan a sentar las bases para el próximo gran cambio técnico de MotoGP en 2027, VR46 está considerando reconfigurar su dupla de pilotos para la próxima temporada.

"Uno y uno: uno experimentado y uno joven. Esa es mi idea", dijo Salucci a Motorsport.com. "Pero no lo sé. Ahora es un trabajo en progreso.

"Es muy difícil ahora tomar una decisión. Primero que nada, quiero exigir mucho a nuestros pilotos actuales; a Di Giannantonio y Morbidelli. El próximo mes empezaremos a pensar en eso."

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Photo by: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

VR46 ha servido como una cantera de jóvenes pilotos, con nombres como Marco Bezzecchi y Luca Marini logrando asientos en equipos oficiales tras desarrollarse en la academia de Rossi.

Motorsport.com reveló por primera vez en enero que VR46 apunta a fichar al menos a un piloto joven para 2027, con el actual piloto de Gresini, Fermín Aldeguer, emergiendo como uno de sus objetivos.

Se entiende que Aldeguer ya tiene un acuerdo con Ducati para el próximo año, pero la marca de Borgo Panigale aún no ha decidido en qué equipo satélite lo ubicará. Se cree que el español quiere permanecer en Gresini tras debutar con el equipo el año pasado, aunque VR46 también está interesado en contar con sus servicios en 2027.

"Tengo algunos nombres [para 2027]", dijo Salucci, aunque evitó revelarlos. "Pero quiero empezar a pensar muy bien en los pilotos para el próximo año después de la carrera de Qatar [prevista inicialmente para abril antes del conflicto en Medio Oriente]. Antes de eso, quiero mantenerme enfocado en mis dos pilotos, porque son fantásticos."

Los comentarios de Salucci sobre querer un piloto joven sugieren que al menos uno —si no ambos— entre Morbidelli y di Giannantonio podría quedarse sin asiento el próximo año, aunque quiere darles tiempo para demostrar su valor.

Di Giannantonio, ganador de un gran premio, disfrutó la mejor temporada de su carrera en MotoGP el año pasado tras recibir material de fábrica de Ducati, pero no superó de manera contundente a su compañero Morbidelli, quien fue criticado por provocar un accidente en la largada en el final de temporada en Valencia el año pasado.

Consultado sobre qué necesitan hacer los dos italianos para asegurar su futuro con el equipo, Salucci respondió: "Pelear en todas las carreras por las cinco primeras posiciones. Sí, siempre adelante."