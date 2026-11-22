MotoGP GP de Portugal

"Volveré a poner mi nombre en el trofeo de MotoGP", promete Jorge Martín tras perder el título 2026 ante Marc Márquez

Jorge Martín dice que esta temporada lo convirtió en una mejor apuesta para un segundo campeonato de MotoGP en el futuro

Richard Asher

Publicado: 22 nov 2026, 21:05

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Aunque cayó ante Marc Márquez en la pelea por el título de 2026 en el Gran Premio de Portugal, Jorge Martín prometió volver a inscribir su nombre en el trofeo del campeonato de MotoGP.

Mientras felicitaba sinceramente al piloto oficial de Ducati, que aseguró la corona de 2026 con el octavo puesto en Portimao el domingo, Martín prometió repetir en algún momento en el futuro el título que logró en 2024.

Hablando justo después de la carrera, Martín reflexionó sobre una campaña 2026 que terminó condicionada por una pesadilla en 2025, su primera temporada con Aprilia.

"Cuando llegué a Aprilia, con todas las lesiones, no construí la confianza, la base", dijo el madrileño. "Así que esta temporada estaba ahí, pero no tenía del todo la velocidad que necesitaba para ganar.

"Este año fue un año de construcción. Siempre intentaba mejorar [desde] el viernes y [llegar ahí] el domingo. Cuando querés pelear por un título, necesitás ser bastante fuerte ya los viernes.

"Esta temporada me dio mucha experiencia. Hoy soy un mejor piloto. Hoy soy una mejor persona. Me quedaré con eso para el futuro.

"Así que esto no está terminado. Voy a poner mi nombre en ese trofeo, estoy 100% seguro. No sé cuándo, pero estoy realmente enfocado en hacerlo de nuevo".

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Martín dijo que estaba orgulloso de haberse consolidado como el principal rival de Márquez en puntos durante gran parte de esta temporada, y que la experiencia lo impulsaría en su búsqueda de ese segundo título.

"Marc es ahora el mejor de la historia. Pelear con él por un título me dio mucha motivación. Me mostró mi talento y mi nivel.

"Creo que soy uno de los mejores de la parrilla, sin duda, y voy a pelear toda mi carrera para volver a poner mi nombre en ese trofeo otra vez. Y voy a estar obsesionado con eso.

"Si lo consigo, bien. Si no, seré una mejor persona cuando me retire".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Después de dos años menos que óptimos en Aprilia, el español pasará a Yamaha en 2027. Primero, sin embargo, intentará asegurarse de terminar 2026 con el subcampeonato en el campeonato de pilotos.

Martín llegará a la final de Valencia el próximo fin de semana con una ventaja de apenas dos puntos sobre su compañero Marco Bezzecchi.

"Tengo muchas ganas de ganarle a Marco en esa última carrera. No solo a Marco, sino que quiero terminar mi etapa en Aprilia de la mejor manera posible. Será un fin de semana clave para mí".

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