Viñales: la victoria significa que hicimos un buen trabajo

El piloto de Yamaha se adjudicó la primera victoria del año en Losail, yendo de menos a más tras aguantar las embestidas de las Ducati en la salida y sin venirse abajo. A falta de ocho vueltas para él final se puso líder después de superar a Pecco Bagnaia. A partir de ahí nadie le echó el guante.

“Siempre sienta bien ganar", afirmó Viñales. "Sobre todo esta victoria significa haber hecho un buen trabajo, pero esto es solo el inicio. Lo que más feliz me hace es haber podido luchar e imponerme por el pilotaje. Hay que continuar con los pies sobre la tierra y seguir trabajando. Hemos encontrado soluciones para adelantar que era nuestro punto más débil y ahora toca disfrutarlo”.

El de Roses (Girona) resistió en cabeza en la recta en el siguiente paso por meta después de adelantar a Bagnaia y a partir de ahí abrió un hueco que el italiano fue incapaz de recuperar.

“Cuando he pasado a Pecco y he visto 0,4 de ventaja he pensado que se podía, he hecho dos vueltas al límite y al final he defendido un poco. El aire jugaba un papel importante, molestaba en todas las curvas de izquierda, hemos dado el máximo”, explicó.

Viñales, como el resto, no pudo plantar cara a las Ducati en la salida, que situaron a cuatro en las primeras plazas.

“La salida ha sido increíble, nos han pasado como misil. Martín me ha pasado muy fácilmente. Perdemos muchas posiciones en la salida, pero hoy lo hemos podido salvar”, indicó.

En siete días habrá revancha en este mismo escenario.

“Ya veremos si hay margen de mejora para el domingo. Hay que seguir en la línea que hemos cogido. Ahora reset y volver al trabajo de cero”, finalizó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

