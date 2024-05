Viñales señala que las Ducati estuvieron "a otro nivel" en el sprint

Maverick Viñales llegaba con buenas expectativas a la carrera al sprint de MotoGP en Francia. Tras su buen ritmo en todas las sesiones de entrenamientos libres, el piloto español tenía entre ceja y ceja conseguir una buena posición de salida en la parrilla, algo que consiguió, al ser tercero. Aunque Pecco Bagnaia y Jorge Martín parecían tener más ritmo, al de Roses se le podía colocar como 'outsider' de lujo.

Sin embargo, la carrera fue más complicada de lo que se esperaba en un principio. Si bien es cierto que logró terminar en esa tercera posición, llegó tras circunstancias que jugaron a su favor, como la caída de Marco Bezzecchi o la sanción a su compañero, Aleix Espargaró. Y es que Viñales sufrió problemas con la temperatura de las gomas que hicieron que se planteara la carrera a la defensiva, para finalmente acabar por delante de Enea Bastianini por el último cajón del podio, por apenas 6 décimas.

El #12 explicó lo sucedido al término de la prueba corta: "Ha sido una carrera a la defensiva total, he frenado muy tarde en la curva 9 y Marc Márquez me ha pasado en la 11", empezó, sobre el primer adelantamiento del #93, remontando desde la P13. "Hemos tenido que defendernos, no tenia ritmo, se me ha calentado mucho el neumático trasero y he tenido que cambiar el mapa para guardar goma. Cuando he visto que venia Enea Bastianini me lo he guardado todo para las últimas vueltas, cuando le he tenido a menos de un segundo he hecho dos vueltas rápidas para mantenerme [delante]".

Sin embargo, Viñales quiso sacar un aspecto positivo de lo ocurrido, que pudo subir al podio en un día en el que no tenía las mejores sensaciones: "Los días que no estoy a gusto con la moto poder hacer tercero es la meta que buscamos".

Eso sí, al catalán le sorprendió al nivel al que estaban los pilotos de Borgo Panigale: "No sé que les han dado hoy para desayunar a esta gente, pero los de Ducati estaban a otro nivel, madre mía, no hay que esconderlo. Yo he dado el máximo, pero esto es un campeonato en el que hay que mejorar cada día, y un pequeño cambio te da una décima que te lo cambia todo. Vendrán circuitos en los que estaremos a la par o mejor que ellos, yo sueño con eso y espero lograrlo".

De cara a la carrera larga de mañana, que puede ser en mojado, Viñales no teme al posible reto que supondrá, pese a los antecedentes de la RS-GP en esas condiciones: "Si llueve será un reto para nosotros, y me gusta salir ganador de los retos. En Jerez no estuvimos a la altura en mojado, y tenemos una oportunidad de mejorar. En seco tenemos un problema de temperatura con la goma, tengo un buen nivel pero necesito dar un paso más, a ver de dónde lo saco", finalizó.