Viñales: "Estoy feliz de dar una vuelta al límite"

Viñales saldrá en la carrera de mañana desde la primera fila de parrilla, tras haber registrado el tercer mejor tiempo de la sesión clasificatoria en Silverstone. El piloto de Aprilia llega al Gran Premio de Gran Bretaña envalentonado, tras haber subido al podio en la pasada cita en los Países Bajos.

"Estoy contento de ver que todo el trabajo que estamos haciendo da sus frutos", reconoció el catalán a los micrófonos de DAZN de España. "Estoy feliz de dar una vuelta al límite, eso es lo que más me ha gustado. Sentir que he ido al límite y que he podido dar mi 100%".

Califica su tiempo de 1:57.865 como "espectacular", y reconoce que "realmente he ido muy rápido". En la Q2 se batió el récord absoluto del circuito, con seis pilotos rodado por debajo de la marca registrada por Marc Márquez en 2019.

"Tengo muchas ganas de mañana", añadió. "Me he sentido muy bien durante todo el fin de semana, en el FP4 tuvimos buen ritmo y sabemos que somos capaces de lograrlo. Mañana hay que ir a por todas, no queda otra".

Y lo cierto es que Maverick mañana aspira a todo. Silverstone es un trazado en el que se siente como pez en el agua, y fue ahí donde consiguió su primera victoria en MotoGP, por aquel entonces sobre una Suzuki. Además, parece estar en momento dulce con la Aprilia, ya que en todo el fin de semana no ha bajado de la séptima posición.

Este buen resultado llega en un momento de máximo compromiso por parte del ex-piloto de Yamaha con su nuevo equipo. A lo largo del fin de semana, tanto él como Aleix Espargaró comentaron en diversas ocasiones que el objetivo es ganar el título de pilotos.

"Maverick está súper humilde, con mucha predisposición a ayudarme", declaró Espargaró el jueves. "Conozco a Maverick muy bien [...]. Yo hice muchas cosas por él cuando él estaba jodido y ahora me lo está devolviendo. Aprilia tiene un objetivo común y dice mucho de Maverick", dijo agradecido Espargaró.