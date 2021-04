Viñales: sabíamos que Jorge Martín iría rápido

El madrileño se convirtió en el hombre del día en Losail después de firmar su primera pole en MotoGP en el que solo es su segundo gran premio con las motos grandes.

El campeón del mundo de Moto3 en 2018 ha sido capaz de trasladar hasta MotoGP toda la explosividad a una vuelta que ya le hizo marcharse de la categoría pequeña con el récord de poles (20) y en el GP de Doha consiguió su primer éxito, por delante de su compañero Johann Zarco y Maverick Viñales.

Precisamente con el catalán mantiene una buena relación, ya que en los últimos años han sido vecinos en Andorra y en alguna ocasión han coincidido entrenando. Para el de Yamaha no es una sorpresa tenerle ya delante.

"Me alegró mucho por él y su familia. A veces entrenamos juntos, es una persona con un talento increíble, ya lo sabemos de Moto3 y Moto2. Ya lo demostró en la primera carrera con la salida. No había duda de que iría rápido", apuntó Viñales.

El #12 intentó hasta el último instante arrebatarle la pole, pero se quedó a 0,161s. No obstante, para la carrera se ve bien.

“No tenía buenas sensaciones con la primera goma, pero con la segunda todo fue bien y sacamos una buena vuelta. Pensé que podía hacer la pole, pero luego me pasaron las Pramac. Me siento muy fuerte. De ritmo me encontraba muy bien en el FP4, intentando controlar las gomas. Todavía tengo que mejorar. Esta noche le daré vueltas. Johann y Fabio [Quartararo] están muy cerca. He visto a Mir bastante fuerte. Hay que recuperar terreno rápido, gas, cómo abro. Hay terreno para mejorar", afirmó.

Este sábado, el fuerte viento fue protagonista en Losail, dejando la pista en condiciones delicadas por la arena y poniendo complicadas las cosas a los pilotos. El domingo podría volver a hacer acto de presencia.

"El aire puede jugar malas pasadas. Fabio también va rápido con viento. Lo más importante es que no haya esa suciedad que hay en pista porque destroza las gomas. Si la pista está limpia, es solo aire, en unas curvas te da a favor y en otras en contra. Lo que pierdes en un sitio lo ganas en otro", indicó.

Tras haber gestionado mejor que nadie la anterior carrera en Losail, Viñales tiene clara la estrategia para la segunda.

"Intentaré no perder posiciones y empujar desde la primera vuelta. Más adelante ya veremos. No hay ningún plan. Nuestra estrategia es salir y tirar, poner un ritmo rápido. Eso es lo que tengo en la cabeza", remarcó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

