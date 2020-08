Viñales no siguió el consejo del fabricante de frenos

El español protagonizó la que, sin duda alguna, será una de las secuencias de la temporada. En la 17ª vuelta, se tiró de la moto en marcha cuando circulaba a 227 kilómetros por hora al llegar a la curva 1 del Red Bull Ring, uno de los trazados del calendario más exigentes con los sistemas de frenada.

“Desde la cuarta vuelta noté que me iba quedando sin frenos. Estaba tomando precauciones para no llevarme a nadie por delante y, de repente, en la curva 1, el freno explotó. No pude hacer nada y por eso me tiré. Es algo que nunca me había pasado”, relató Viñales, más frustrado que asustado por lo que ocurrió.

Hasta el momento, ni el piloto ni tampoco Yamaha han querido dar detalles acerca de un incidente que podría haber acabado en tragedia. Seguramente, porque algo tuvieron que ver en él.

Según ha podido confirmar esta plataforma, Brembo, el suministrador de frenos en MotoGP, remitió un mail antes de la carrera en el que recomendó a todos los quipos la utilización del nuevo sistema de frenada que ha entrado en escena en este 2020, que incorpora unas pinzas de mayor tamaño y ofrece mejores prestaciones.

En ese correo, la compañía italiana dejó bien claro que, en caso de desoír sus consejos, no se haría responsable de aquello que pudiera suceder en la segunda prueba consecutiva en el Red Bull Ring.

Pues bien, resulta que la Yamaha de Viñales fue la única de las cuatro que este domingo no empleó este nuevo mecanismo, a pesar de los problemas que ya habían sufrido los pilotos de la marca, sobre todo Fabio Quartararo, siete días atrás.

Entonces, ninguno de los cuatro corredores de Yamaha empleó el nuevo modelo, algo que sí hicieron Valentino Rossi, Franco Morbidelli y Quartararo desde el sábado pasado y tras la comunicación de Brembo.

Andrea Dovizioso, uno de los miembros de la parrilla que más partido saca de la frenada, reconoció el domingo que Ducati, por las características de la Desmosedici, lleva tiempo utilizando el sistema de frenos más potente, algo que en Yamaha habían descartado hasta el fin de semana pasado.

“Yo soy de uno de los pilotos que frena de forma más agresiva. Y Ducati siempre ha trabajado de la mano con Brembo porque siempre lo ha necesitado. Nosotros también llegamos al límite de los frenos, pero gestionamos la situación de forma distinta. Otras marcas han demostrado no estar tan listas como nosotros, y la situación les ha pillado por sorpresa en Spielberg”, resumió el de Forli.

El resto de escuderías de MotoGP decidió seguir las indicaciones del fabricante de frenos con una excepción, la del corredor de Suzuki Joan Mir.

“Monté los frenos de siempre porque no he tenido ningún problema en ese aspecto, sabíamos que no íbamos a sufrir con eso. Las Yamaha tuvieron problemas de frenos toda la semana, salieron con las pastillas pequeñas y decidieron hacer la carrera con ellas. He escuchado que Maverick tenía problemas desde la vuelta cuatro, algo muy irresponsable, porque pones en peligro al resto de pilotos. Se ha quedado sin frenos y no ha sido muy responsable por su parte”, apuntó Mir tras la carrera.