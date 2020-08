Viñales: Los problemas de motor ya están arreglados"

Ajeno a la realidad de que Yamaha tiene un serio problema con sus motores y que la fábrica ha decidido bajar la potencia de sus MotoGP mientras no se encuentre una solución, Maverick Viñales negó este sábado en el Red Bull Ring, tras lograr su primera pole position de la temporada, que su M1 esté ‘capada’, tal y como admitió el propio Valentino Rossi el día anterior.

Sin embargo, Viñales fue el más rápido, a una vuelta, sobre el asfalto austríaco por lo que hay que darle el crédito y creerle.

“Creo que los problemas de los motores están arreglados ya, no hemos vuelto a tener ninguna dificultad. El problema fue en Jerez por las altas temperaturas”, aseguró Viñales.

Lógicamente, ante el hecho de que Rossi sí admitió que habían bajado las rpm de sus motores, le insistieron a Maverick sobre si habían bajado la potencia.

“No, lo mismos que en Jerez. No estamos haciendo nada en ese sentido, la moto está en potencia máxima en todo momento. Aquí no tenemos dificultad, creo que fueron las condiciones extremas de Jerez lo que nos perjudicó, y no solo nosotros, también otros fabricantes sufrieron”, salió del tema.

El español pintó de negro oscuro sus sensaciones el viernes, dando paso este sábado a una sonrisa radiante.

“Me he sentido muy bien, también en mojado. He tratado de entender las sensaciones con la moto, tratando de desentrañar cómo iban los neumáticos. Tuvimos muchos problemas en Brno, pero aquí ha ido muy bien. Empujé al límite correcto y ha salido bien. A una vuelta es una gran moto”, aseguró.

“Ayer no me sentía bien con la moto, cometí muchos errores y no logré sacar una buena vuelta. Hoy traté de concentrarme con gomas de mojado dando muchas vueltas. Cuando cambié a slick todo salió bien. Por la tarde estaba un poco mojado, pero la pista estaba perfecta”.

Unas sensaciones que propiciaron preguntarle por si era posible la victoria, por fin, este año.

“Es difícil de decir. Intentaré ponerme primero y empujar desde el principio, es incierto porque después de Moto2 cambia el grip. El objetivo principal es estar en el podio y veremos cómo se desarrolla la carrera”, resumió.

Yamaha ha estrenado este año un dispositivo de salida (holeshot) que no solo puede usarse en la parrilla, sino que también puede bajar la moto en las rectas, durante la carrera.

“Aquí no lo estoy utilizando, creo que aún no está listo. En Jerez lo probé varias veces y me fijé cómo lo usa Ducati. Creo que el problema es la frenada, porque salta muy agresivo. Hay que seguir probándolo, pero creo que como sistema de salida en parrilla sí funciona muy bien”, explicó el de Roses.

