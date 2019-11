Viñales: No sé si mi nivel actual es suficiente para ser campeón

Cheste.- El de Yamaha acabó segundo en la hoja de tiempos de la primera jornada de entrenamientos libres en Valencia, a solo una décima y media de Fabio Quartararo. Pero más que la velocidad a una vuelta seca, exhibió un gran ritmo de paso que es, al fin y al cabo, lo que cuenta de cara a la carrera del domingo.

Para Viñales, la segunda parte de la temporada está siendo excepcional y solo la mala suerte en algunas situaciones le ha impedido ganar más de las dos carreras que se ha anotado, en Assen y Malasia.

“Se me ha hecho corta la temporada, a diferencia de otros años que a estas alturas ya se me hacía un poco pesado. Este año hemos logrado todo nuestro potencial ahora al final. Ahora hay que continuar el año que viene en la misma línea, seguir trabajando como hasta ahora con este punto de convencimiento”, explica Viñales al final de la jornada.

El mal inicio comprometió la temporada de Viñales, que pese a su gran nivel actual ahora mismo ya solo puede luchar por el tercer puesto del campeonato.

“El gran problema a principio de temporada fueron las salidas, ahí es donde perdimos nuestras opciones. Muchas veces en las 15 últimas vueltas el ritmo era mejor que el de los de delante, pero lo perdíamos todo con una mala salida”.

“Muchas veces estábamos muy fuertes, pero salía mal y me encontraba con motos delante a las que no podía pasar y perdía mucho tiempo. Otras veces no decidimos el neumático correcto…”, por no recordar las veces que le han tirado este año en carrera.

Con el actual nivel de pilotaje y velocidad, se podría pensar que Maverick, si lo mantuviera durante toda una temporada de forma consistente, podría pelearle el campeonato a Marc Márquez.

“No lo sé, es difícil luchar por un Mundial, se tienen que dar muchas cosas y realmente todas las piezas tienen que estar en su sitio. Por su puesto que el actual nivel vamos a mantenerlo, porque me encuentro cómodo y puedo incluso dar un poco más de mí, así que siempre hay que seguir mejorando”.

De cara a la lucha por la pole de este sábado, Maverick no descarta nada.

“No he mirado mucho los tiempos de los demás aún, no sé quién va a estar en esa lucha, estoy centrado en mejorar la moto y en trabajar para la carrera. Pero está claro que es muy importante estar entre los tres primeros en la Q2, así que ese es el objetivo”, finalizó el español.