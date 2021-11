Viñales necesita "mucho más" para estar al 100% con la Aprilia

Viñales pasó de Yamaha a Aprilia antes del Gran Premio de San Marino, después de perder su plaza después de un deterioro irreparable de relaciones personales que lo llevó a intentar romper intencionadamente su moto en el GP de Estiria.

Después de haber utilizado las carreras finales de 2021 como sesiones de prueba a los mandos de su Aprilia, Viñales continuó ese trabajo en las pruebas de Jerez y dio un paso adelante en cuanto a la frenada, una de las mayores diferencias que ha encontrado hasta ahora entre la Yamaha y la Aprilia.

"Bueno, en realidad no intentamos hacer nada en específico", dijo sobre el programa que llevó a cabo en los test.

"Solo tratamos de mejorar las sensaciones, especialmente a la hora de frenar".

"Ha sido un área en la que he tenido muchos problemas, especialmente en las carreras".

"Pero aquí hicimos una gran mejora, tanto con la moto como con la electrónica".

"Al final, el objetivo de la prueba se ha conseguido, así que estamos muy satisfechos con el funcionamiento de la moto, especialmente en la frenada", añadió Viñales.

"Especialmente estaba acostumbrado a una moto que frenaba de forma muy diferente, así que solo necesito readaptarme".

"Los chicos del equipo me echaron una mano, especialmente en el frenado del motor para que la moto fuera más suave en la entrada y poder frenar con mayor comodidad".

"Entonces, eso es en lo que trabajamos en los test: más estabilidad, más comodidad y poder frenar mucho más tarde. Es fantástico".

Sin embargo, admite que a pesar de hacer una mejora, la Aprilia RS-GP todavía está lejos de sentirse como su propia moto.

"No, no, todavía no", explicó. "Necesitamos muchas más cosas, necesitamos dar más vueltas, hacer más pruebas. Todavía no".

Cuando se le preguntó qué área de Aprilia era la más débil de cara a las pruebas de pretemporada de 2022 en febrero, dijo lo siguiente: "Creemos que es el giro, las curvas, es el área donde tenemos que mejorar".

"Pero de alguna manera entendemos cómo podemos mejorar ese giro, así que tenemos que esperar hasta Sepang para seguir intentándolo hacer".

"Pero es bueno que tengamos una dirección clara que seguir. Por lo tanto, estoy muy contento y muy satisfecho con la prueba que llevamos a cabo", concluyó Viñales.