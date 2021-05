Viñales y el fin de semana más distinto en su historia en MotoGP

El de Yamaha comenzó el Mundial de forma inmejorable, con un triunfo en la cita inaugural, en Qatar. Lo que ocurre es que ese es el único podio que ha sido capaz de acumular hasta el momento. El catalán ocupa el quinto lugar de una tabla general que lidera Fabio Quartararo, su compañero en el equipo oficial de la marca de los diapasones.

El contraste entre la pareja es tremendo, y no solo por los 24 puntos de distancia que hay entre ellos: el francés suma dos victorias y tres podios, que seguramente serían cuatro de no haber sufrido el agarrotamiento del antebrazo derecho en Jerez, cuando comandaba cómodamente el pelotón a mitad de carrera.

La dinámica del español no ha sido ni mucho menos la esperada después de las dos primeras citas, en Losail, y la tercera, en Portugal, donde Yamaha encadenó tres triunfos del tirón. A diferencia de Quartararo, la consistencia ha brillado por su ausencia en el caso del catalán, agudizada todavía más en Le Mans, hace dos semanas, donde comenzó al frente y se deshizo cuando la lluvia apareció en la tercera vuelta de la prueba.

A sus 26 años, Viñales llevaba tiempo queriendo ser padre, algo que podrá experimentar a partir de ahora, después de que esta semana naciera su hija. Para él, Nina le inyectará ese chute de motivación que le permitirá dar ese punto extra que, a su modo de ver, le separa de pelear por los objetivos más grandilocuentes.

“Este fin de semana es distinto a todos los de mi vida. Me siento súper motivado. Me encanta el circuito. Estamos en ese nivel en el que podemos hacer grandes cosas”, comentó Viñales, este jueves, ya desde Mugello, donde solo ha sido capaz de subirse al podio en una ocasión (2017), desde que compite en la categoría de las motos pesadas (2015).

“Será difícil gestionar esos sentimientos. No será fácil para mí tenerlos lejos [a su familia]. La carrera de Le Mans me dejó un sentimiento positivo porque estábamos en condiciones de ganar si todo hubiera ido normal”, reflexionaba el de Roses (Girona), que volvió a repasar el bloqueo que le sobrevino en Francia cuando apareció la lluvia.

“En Le Mans me cabreé mucho cuando se puso a llover. Me olvidé de la carrera. Pero si llueve aquí estaré preparado, seguro que no cometeré ningún error”, cerró el #12.

Las fotos de la temporada 2021 de Maverick Viñales en MotoGP

