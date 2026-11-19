Declaraciones

MotoGP GP de Portugal

Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP

Maverick Viñales no tiene asiento para la próxima temporada en MotoGP, pero se resiste a aceptar que su carrera deportiva ha terminado y estudia la posibilidad de ser piloto sustituto.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 19 nov 2026, 18:17

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Maverick Viñales este jueves en Portimao

Foto de: Motorsport.com

El piloto de Tech3-KTM salió de Qatar hace dos semanas convencido de que no iba a seguir compitiendo este año si no lograba recuperarse de la lesión en el hombro izquierdo que le persigue desde el pasado año, cuando se cayó en Italia.

Este jueves, en la previa del GP de Portugal, sin embargo, Maverick Viñas se mostró más optimista. "Después de haber descansado dos semanas me siento mucho mejor", aseguró.

"En Qatar me dolía mucho el hombro y no tenia ganas de subirme a la moto. Pero ahora me ha bajado mucho el dolor. Hicimos muchas carreras seguidas y se había acumulado mucha fatiga. Esta semana he descansado y ahora hay que ver si me aguanta todo el fin de semana o si vuelve el dolor cuando me suba el viernes a la moto", explicó.

Para Maverick, las de Portimao y Valencia son las dos últimas carreras con Tech3-KTM y, de momento, las últimas en MotoGP, una situación que el español se resiste a aceptar.

Motorsport.com adelantó el pasado mes de abril la intención de MotoGP de crear la figura de los pilotos suplentes, como en la Fórmula 1, una posibilidad que podría ser interesante para Viñales, y más después de ver la plaga de lesiones y sustituciones que ha vivido, esta temporada, la categoría.

"Por su puesto que sería una alternativa, yo quiero correr en MotoGP y buscaré la manera de hacerlo. Mi plan es, primero, recuperarme del hombro, que hay tiempo, y luego encontrar la manera de volver a correr aquí. Lo estoy intentando", apuntó.

Una posibilidad que, de momento, no parece tener recorrido. "De momento cero, no hay nada", admitió el corredor, que estaría incluso dispuesto a convertir en un piloto independiente 'freelance' para competir con el fabricante que requiriera sus servicios.

"Hombre, eso sería perfecto, incluso podría hacer toda la temporada y probar todas las motos", bromeó. "No creo que me dejaran", añadió antes de poner, incluso, precio a su presencia en un fin de semana. "Cien mil euros", soltó entre risas.

"Bromas a parte, la realidad ahora mismo es que después de Valencia me voy a casa, pero sigo trabajando para volver". Un plan en el que no entra el quirófano, de momento.

"Quiero recuperarme sin operarme el hombro, porque eso me dejaría de baja hasta el verano", pronosticó antes de dejar claro, una vez más, que "no contemplo correr en ninguna otra categoría que no sea MotoGP".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Marc Márquez no desmiente los rumores de retiro de MotoGP

Artículo siguiente “Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Germán Garcia Casanova





Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Lecuona bromea con negociar con su mujer para no quedarse fuera de casa y poder correr





David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang



MotoGP



MotoGP 2 d



David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang





Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"



MotoGP



MotoGP 3 d



Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"

More from

Maverick Viñales





Viñales valora parar de nuevo por su lesión en el hombro



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



12 d



Viñales valora parar de nuevo por su lesión en el hombro





La revelación de Maverick Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



27 d



La revelación de Maverick Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"





Maverick Viñales “piensa cada noche” en su futuro en MotoGP y avisa: “Aún no me he rendido”



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



1 mo



Maverick Viñales “piensa cada noche” en su futuro en MotoGP y avisa: “Aún no me he rendido”

More from

KTM





Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



8 d



Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas





Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



10 d



Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas





Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



17 d



Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación

Últimas noticias





Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



2 h



Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025





Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco





Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027





Russell lidera un viernes poco útil en Las Vegas de cara a un sábado de incógnita



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Russell lidera un viernes poco útil en Las Vegas de cara a un sábado de incógnita

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete