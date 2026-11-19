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MotoGP GP de Portugal
Viñales evalúa convertirse en piloto independiente para continuar en MotoGP
Maverick Viñales no tiene asiento para la próxima temporada en MotoGP, pero se resiste a aceptar que su carrera deportiva ha terminado y estudia la posibilidad de ser piloto sustituto.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 19 nov 2026, 18:17
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Maverick Viñales este jueves en Portimao
Foto de: Motorsport.com
El piloto de Tech3-KTM salió de Qatar hace dos semanas convencido de que no iba a seguir compitiendo este año si no lograba recuperarse de la lesión en el hombro izquierdo que le persigue desde el pasado año, cuando se cayó en Italia.
Este jueves, en la previa del GP de Portugal, sin embargo, Maverick Viñas se mostró más optimista. "Después de haber descansado dos semanas me siento mucho mejor", aseguró.
"En Qatar me dolía mucho el hombro y no tenia ganas de subirme a la moto. Pero ahora me ha bajado mucho el dolor. Hicimos muchas carreras seguidas y se había acumulado mucha fatiga. Esta semana he descansado y ahora hay que ver si me aguanta todo el fin de semana o si vuelve el dolor cuando me suba el viernes a la moto", explicó.
Para Maverick, las de Portimao y Valencia son las dos últimas carreras con Tech3-KTM y, de momento, las últimas en MotoGP, una situación que el español se resiste a aceptar.
Motorsport.com adelantó el pasado mes de abril la intención de MotoGP de crear la figura de los pilotos suplentes, como en la Fórmula 1, una posibilidad que podría ser interesante para Viñales, y más después de ver la plaga de lesiones y sustituciones que ha vivido, esta temporada, la categoría.
"Por su puesto que sería una alternativa, yo quiero correr en MotoGP y buscaré la manera de hacerlo. Mi plan es, primero, recuperarme del hombro, que hay tiempo, y luego encontrar la manera de volver a correr aquí. Lo estoy intentando", apuntó.
Una posibilidad que, de momento, no parece tener recorrido. "De momento cero, no hay nada", admitió el corredor, que estaría incluso dispuesto a convertir en un piloto independiente 'freelance' para competir con el fabricante que requiriera sus servicios.
"Hombre, eso sería perfecto, incluso podría hacer toda la temporada y probar todas las motos", bromeó. "No creo que me dejaran", añadió antes de poner, incluso, precio a su presencia en un fin de semana. "Cien mil euros", soltó entre risas.
"Bromas a parte, la realidad ahora mismo es que después de Valencia me voy a casa, pero sigo trabajando para volver". Un plan en el que no entra el quirófano, de momento.
"Quiero recuperarme sin operarme el hombro, porque eso me dejaría de baja hasta el verano", pronosticó antes de dejar claro, una vez más, que "no contemplo correr en ninguna otra categoría que no sea MotoGP".
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