Viñales, tras quedarse sin tiempo: "Fue culpa mía"

Inmediatamente después de la caída que sufrió el viernes nada más comenzar el primer ensayo libre, el de Yamaha se llevó la mano al hombro derecho y después, ya por la tarde, desveló que arrastraba una lesión desde hacía unos meses que le provocaba cierto dolor.

Este sábado, al margen de tratarse ese hombro, seguramente también deberá ponerse algo de hielo en el muslo izquierdo, que él mismo se reventó a golpes nada más terminar la segunda criba de la cronometrada.

Un error de cálculo le llevó a enfilar el camino del pit lane para tratar de colocar una tercera goma trasera y así proceder a un tercer intento de vuelta rápida. Sin embargo, Viñales llegó al taller sin tiempo material para cambiar la rueda, volver a salir y dar una vuelta antes de que cayera la bandera de cuadros.

“Probamos algo nuevo en la estrategia de la cronometrada y no salió bien. Fue culpa mía, porque seguramente rodé demasiado lento en las vueltas de regreso al box, y no me dio tiempo a colocar esa tercera goma”, resumió el de Roses (Girona), que de cualquier forma no cambia su meta con vistas a la carrera: “El objetivo es el de siempre, meterme en el podio”.

Para Viñales, el hecho de que las motos de la primera fila pertenezcan a escuderías satélites es algo que se podía esperar al ver cómo se están desenvolviendo sus pilotos.

“Los equipos satélite están a tope, y Zarco [autor de la pole] ya sabemos todos lo rápido que puede ser. Lo veo conduciendo muy por el sitio”, ahondó el de Yamaha, que en la tabla general figura el segundo, a solo diez puntos de Fabio Quartararo.

A pesar de las dos victorias consecutivas del francés en Jerez, el catalán ve especialmente centrado a Franco Morbidelli, de quien dice que, en Brno, es el corredor de Yamaha más en forma.

“Franco es uno de los favoritos claro a la victoria. Estamos intentando aprender de él porque está pilotando muy bien”, remachó el #12.

