En su última vuelta de la Q2, Maverick Viñales hizo un tiempo estratosférico y se colocó primero, certificando la pole position del Gran Premio de Andalucía. Sin embargo, los comisarios le anularon la vuelta por exceder del límite de la pista, por lo que saldrá segundo en la parrilla, detrás del ganador del pasado domingo, Fabio Quartararo.

“Desafortunadamente toqué el verde, aunque me di cuenta durante la vuelta. Con el segundo neumático me encontré una bandera amarilla y perdí una vuelta, luego toqué el verde, pero fue un buen giro y me siento confiado y muy bien sobre la moto”, destacó Maverick en la rueda de prensa posterior a la Q2.

El pasado domingo, en este mismo circuito, se le escapó la victoria, cuando fue el único de los favoritos que optó por el neumático blando delantero.

“Hemos tomado una mejor decisión con los neumáticos que la semana pasada y estoy confiado”, dijo sin querer dejar clara su opción, por lo que le insistieron en el tema.

“Me siento fuerte con el blando y el medio trasero, con ambos me siento fuerte. He trabajado mucho con la goma dura delantera y creo que puede ser una buena opción para esta carrera”, desveló.

“Aún no lo sé a nivel de goma trasera, no sé cuál escogeremos, pero con más calor hay que ser más inteligentes en la gestión del neumático. Trataré de apretar desde el principio y en 10 o 15 vueltas veremos qué podemos hacer”, mostró su estrategia.

“Me siento confiado porque tengo buen ritmo para las primeras vueltas”, que es donde espera atacar para tratar de romper la carrera.

Para Maverick se presenta una buena oportunidad ante la ausencia de Marc Márquez.

“Trataré de ser inteligente y entender la situación, hará mucho calor y nunca se sabe después de Moto2 como te encuentras el asfalto. El domingo pasado tuvimos dificultades con la goma delantera, la estrategia será la misma, salir bien y ponerme primero, pero ya hemos visto el gran ritmo que tiene Fabio”, advirtió.

El francés es ahora mismo el gran rival de Maverick en todos los sentidos y le pidieron que destacara una cualidad suya.

“Fabio frena muy bien y su estilo de pilotaje va que ni pintado para la Yamaha. Yo he mejorado mucho también en ese aspecto tras ver cómo lleva él la moto, cargando peso en la parte trasera para ganar tracción”.

Le insistieron si era una oportunidad la baja de Marc

“El campeonato es muy largo y puede pasar de todo, cada carrera es única y hay que disfrutarla y sacar el máximo de puntos. Es demasiado pronto para pensar en el Mundial aún”.

Además de por el Mundial, ahora mismo Viñales lucha con Fabio para ser el primer piloto de Yamaha, sobre todo en 2021 cuando ambos compartirán el box oficial.

“Es muy bueno que haya dos pilotos rápidos en Yamaha, nos empujamos y motivamos, tratamos de ser siempre el primero, nos empujamos y vamos mejorando la moto, lo que es muy positivo para el equipo. Por la experiencia de los últimos años, Yamaha no dice que haya un piloto uno o dos, sino que trabaja con los dos y les da el mismo material para mejorar. Siempre quieres ser el primer piloto de tu equipo de fábrica, eso te hace sentir bien y a mí me gusta luchar por serlo”, cerró el de Roses.

Galería Lista Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 1 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 2 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Pecco Bagnaia 3 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 4 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 5 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

