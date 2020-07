Viñales: "Apreté a todo o nada al ver a Márquez"

El día acabó bien para Maverick Viñales, pero estuvo a punto de ser muy diferente. El de Yamaha dominó la salida y las primeras vueltas, pero luego le pasó Marc Márquez para ponerse primero. El de Honda sufrió una salida de pista y se fue a más de 10 segundos, el 17º en la carrera.

Viñales se vio superado por Fabio Quartararo y Jack Miller y, lo peor, Márquez le pilló tras una remontada de marciano. Sin embargo, a dos vueltas del final, cuando Maverick ya iba segundo, Marc se fue al suelo y el botín de la carrera fue satisfactorio para el de Yamaha.

A su favor, hay que decir que Viñales montó goma blanda delante y eso le pasó factura frente a sus rivales, que llevaban todos el compuesto duro.

“Me ha hecho sudar muchísimo, la estrategia era apretar al principio pero la pista patinaba mucho. En la vuelta 6 ya no tenía neumático delante, pero al final he podido salvar los muebles con un segundo y estoy contento”, dijo Mack al final de la carrera.

“Por la mañana me encontré muy bien en los entrenamientos, pensaba que el duro patinaba más, pero no ha ido bien el blando en carrera”, explicó.

“Felicitar a Fabio por su primera victoria”, intercaló Mack en medio de su reflexión inicial.

Maverick tuvo muchos problemas para mantenerse delante, luchando con los neumáticos.

“En cada vuelta tenía problemas con la goma, patinaba mucho, veremos dónde está el fallo y lo corregiremos para la próxima carrera”, señaló.

Sobre la remontada de Márquez, Mack sacó todo lo que tenía dentro.

“He visto que llegaba Marc y he apretado a todo o nada, y luego ya he visto a Miller a un segundo y me he relajado. Pero cuando vi a Marc a 0 tuve que apretar muy fuerte, a todo o nada”.

“Muy contento de llegar primero a la curva 1, las primera vueltas han sido buenas y muy divertidas luchando con Marc”, zanjó el de Roses.

Sobre la caída y lesión de Márc, el de Yamaha le deseó lo mejor.

"Esperemos que pueda recuperarse rápidamente, y si puede estar aquí la próxima semana será perfecto", cerró.

