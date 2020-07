Viñales: "El calor detrás de Rossi era muy fuerte"

Viñales sumó 20 nuevos puntos y se coloca segundo del mundial a sólo 10 de Fabio Quartararo, pero la imagen del piloto catalán durante la carrera no fue la mejor. Mientras el francés dominó con mano de hierro, el #12 sufrió de lo lindo para poder acabar segundo, perdiendo mucho durante muchas vueltas detrás de Valentino Rossi, sin poder adelantarle.

“Carrera muy difícil, tenía muy buenas sensaciones al inicio, quería ponerme primero, me he ido largo y me han pasado, cuando me he puesto detrás de Vale el calor era muy fuerte, no podía, la presión de las gomas era muy fuerte y me he tenido que dejar ir, he tenido un par de encontronazos con Miller y Bagnaia, ha estado muy bien, al final he buscado mi ritmo y me he ido para adelante al final”, dijo Mack.

“Creo que mi ritmo era para ir en 38 bajos al principio y medios al final, pero al equivocarme al principio de la carrera, luego se me calentaban las gomas y no pude rodar en ese paso”.

“Hemos sacado petróleo de una situación que se ha complicado muchísimo”, aseguró, negándose a ver esta nueva derrota con Quartararo como algo negativo.

“No es una oportunidad perdida, llevamos 40 puntos, no estamos lejos del primero, no lo veo negativo”.

Sobre la fiabilidad del motor de Yamaha, no vio problemas en carrera: “No sé si ha influido el tema de los motores, en la carrera no. Cuando no he podido pasar a Valentino es porque se me han calentado mucho los neumáticos y he tenido que parar para dejarlos enfriar”.Viñales se lesionó en pretemporada practicando motocross, y lo recordó: “Tengo una lesión en la cadera y sigo tocado, no es excusa, he podido pilotar bien durante la carrera”.

Y al final, Viñales insistió en cuál había sido su problema: “El problema era el calor de la moto de Valentino que no me dejaba respirar”.

Las fotos de Maverick Viñales en el GP de Andalucía