Viñales tuvo "buenas sensaciones" al instante con la Aprilia

El expiloto de Yamaha se estrenó este martes y miércoles con la Aprilia RS-GP en un test privado en el Circuito de Misano. Tras esa primera toma de contacto, la marca de Noale anunció que debutará con ellos en el Gran Premio de Aragón la próxima semana.

El propio Viñales dijo que rodó en 1:33.0, un tiempo considerable teniendo en cuenta que en el FP1 del último gran premio disputado en Misano el catalán hizo 1:32.589 con la M1. El de Roses (Girona) acabó las dos jornadas de pruebas con buenas sensaciones y se ve preparado para correr en Motorland.

"Estoy muy contento por esta oportunidad, porque era muy importante correr enseguida para entender cómo se comporta la moto. Necesitamos un fin de semana de carrera para ver dónde estamos", introdujo Viñales.

"Cuando llegué sentí una presión enorme, estaba nervioso. Pero después de la primera salida me quedé tranquilo porque tuve buenas sensaciones con la moto. Me gusta el ambiente en el box y creo que estas pruebas nos ayudarán a estar más relajados para el fin de semana de carrera. Todo ha sido muy positivo y estoy preparado para Aragón".

No obstante, Viñales es consciente de que aún le queda trabajo para adaptarse a una moto con motor V4, muy diferente al cuatro cilindros en línea que llevó en Suzuki y Yamaha.

"Todavía tengo que mejorar mucho, seguro que estoy lejos de poder dar lo mejor de mí, porque la moto es muy diferente, también el motor, así que todavía tengo que entenderlo un poco. Pero creo que tanto Aleix [Espargaró] como Lorenzo [Savadori] han hecho un buen trabajo y la moto está a un nivel muy alto. Hay diferencia, pero no es muy grande, así que creo que puedo mejorar mucho en poco tiempo. Todavía me falta mucho para poder llegar al máximo, pero el tiempo me resulta bastante fácil y eso es importante".

Sobre el motor, comentó: "He notado mucha diferencia, porque son características totalmente diferentes. Tengo que aprender algo sobre las trazadas, porque son ligeramente diferentes. Estaba acostumbrado a dejarla rodar más, pero con esta moto puedes salir mucho más tarde. Lo que realmente me ha gustado es el freno motor, pero también el primer toque de gas es bueno y creo que eso puede ser bueno en mojado".

El #12 utilizó la base de la moto del que será su nuevo compañero, Aleix Espargaró, y no hizo cambios.

"Ahora mismo es más importante ponernos yo y la moto al límite, así que no tiene sentido trabajar en la puesta a punto cuando aun estoy muy lejos. Todavía tengo que dar muchas vueltas antes de empezar a cambiar algo".

En cuanto a su debut en el GP de Aragón, Viñales no se marca un objetivo concreto.

"Me he propuesto disfrutar de la moto. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba de ella y ya no sentía la pasión de montar en moto. No quiero ponerme límites, vamos a ver dónde estamos en Aragón. Está claro que será muy difícil, porque no es una pista fácil. Me he sentido muy cómodo aquí, luego ya veremos en Aragón. Pero creo que Aprilia ha hecho un buen trabajo y que estamos en el camino correcto", cerró.