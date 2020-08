Tras acabar segundo en las dos carreras de Jerez, el piloto de Yamaha desapareció en la tercera cita del curso, el Gran Premio de la República Checa, en el que sufrió una pájara que le llevó a sumar solo dos puntos.

Pese a ello, la mala carrera de Fabio Quartararo y Andrea Dovizioso le permiten seguir segundo de la general.

“Es difícil de entender realmente lo que ha pasado, ha sido una carrera muy extraña. Durante el fin de semana no es que me haya sentido extraordinariamente bien, pero ayer en la clasificación me sentí genial y esta mañana en el warm up estaba fuerte”, introdujo Maverick.

“Pero en carrera, ya desde la primera vuelta el neumático tenía poco agarre y luego muchísimos problemas de spinning (deslizamiento), toda la recta. No podíamos hacer nada, ha ido así y debemos aceptarlo, entenderlo y salir más fuertes de esta carrera”.

Lo cierto es que Maverick falló en Brno, como también lo hizo el líder del Mundial, Quartararo, y el que iba tercero, Dovizioso, lo que da a Marc Márquez esperanzas de seguir con opciones pese a ser baja por lesión.

“No pienso en ese tema, tenemos muchos más problemas ahora como para pensar en eso”, dijo el de Yamaha.

Le preguntaron a Maverick si la solución a sus problemas está dentro de Yamaha o dentro de su propio equipo, si es que la moto no va o falla la estrategia.

“Tampoco estoy buscando dónde está el error, no quiero atacar a nadie, solo quiero encontrar una solución y entender las cosas. A mí me gusta entender por qué no ha ido hoy la moto, por qué sufrimos tanto en carrera después de ir bien en el warm up. Está bien sentarse, hablar las cosas y entenderlas, llegar a una valoración. Ni de lejos estamos sacando el potencial que tenemos. Desde la primera vuelta no he podido apretar. Hay que buscar otra manera de hacer funcionar la moto y que a mí me vaya mejor, creo que se puede hacer. Austria será importante probar cosas y que Japón trabaje para encontrarnos el extra de agarre que para una vuelta es genial pero en carrera nos cuesta muchísimo”.

“No me preocupa si es una carrera o no. Yo siempre doy el máximo, es más hacer un trabajo conjunto con Yamaha, para cuando llegamos a un circuito y la moto no va tener un as en la manga. Ahora la moto solo va con una puesta a punto, nada más. En entrenamientos la moto vuela, pero en carrera cuesta mucho”.

Maverick aseguró que no quiere volverse loco con esta situación.

“No tengo ansiedad, si te pones nervioso no sacas nada. He aprendido a ser positivo y sacar lo que no hay. Lo positivo de este fin de semana es que Fabio ha fallado y Dovi también, no se nos han ido en el campeonato. En Jerez sufrí en carrera, pero salvamos los muebles, aquí no se ha podido. Hay que ver si es cosa nuestra a de todas las Yamaha”.

