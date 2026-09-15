Maverick Viñales, ausente una vez más en el GP de Austria

No se esperan cambios para Maverick Viñales: el español continúa su convalecencia y se perderá un nuevo Gran Premio esta semana, en Austria.

El piloto de Tech3 está ausente desde el parón veraniego del campeonato, durante el cual se indicó que se había descubierto un "pequeño desgarro del infraespinoso" en su hombro izquierdo, lesionado un año antes. Una nueva lesión que requiere tratamiento y mantiene a Viñales apartado, sin una previsión concreta por ahora sobre la fecha en la que podrá regresar.

En un comunicado de prensa publicado este martes por la mañana, el equipo francés dice "mantener la esperanza de que Viñales esté recuperado para regresar cuando el campeonato parta hacia ultramar", es decir, dentro de dos semanas para el GP de Japón.

"Nuestra prioridad sigue siendo apoyar la recuperación de Maverick y esperamos tenerlo de vuelta con nosotros lo antes posible", subraya Nicolas Goyon, team manager de Tech3.

En Misano, el pasado fin de semana, Pit Beirer, director de KTM Motorsports, indicaba que las opciones de volver a ver a Maverick Viñales en pista en el Red Bull Ring eran "del 50-50", mientras que ahora se realiza un control médico cada semana para seguir la evolución de esta lesión.

Es, en cualquier caso, y de manera innegable, una temporada que se hunde en una situación preocupante para el español. Ya detenido en primavera por una operación destinada a retirar un tornillo que se había desplazado en su hombro, hasta la fecha solo ha disputado ocho Grandes Premios. En paralelo, su futuro se ha ensombrecido considerablemente en medio de un conflicto con KTM, mientras que ningún manillar parece destinado a ser suyo para la próxima temporada y el desenlace más probable es que se retire de la competición.

En ausencia de Maverick Viñales, Pol Espargaró continúa sustituyendo a su compatriota en el equipo Tech3, como lo ha hecho en los tres últimos Grandes Premios hasta la fecha. El piloto probador de KTM destacó especialmente el pasado fin de semana en Misano al lograr su clasificación directa para la Q2 durante los entrenamientos del viernes, antes de sumar dos puntos en carrera.

"Es muy importante para nosotros tener a Pol a nuestro lado para la carrera de casa de nuestra fábrica, en Austria", reacciona Nicolas Goyon. "Cada vez que se vuelve a subir a su moto, parece cada vez más cómodo y competitivo, y Misano marcó un nuevo avance positivo. Sabemos que podemos contar con su experiencia y su profesionalidad, y tenemos ganas de verlo correr delante del ejército naranja este fin de semana."