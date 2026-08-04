Maverick Viñales no correrá en Silverstone y Espargaró lo sustituye en Tech3

Es un nuevo episodio en la temporada muy agitada de Maverick Viñales. El piloto español no estará en Silverstone esta semana para la reanudación del campeonato, donde será sustituido por Pol Espargaró en la KTM del equipo Tech3.

La explicación ofrecida se basa en la lesión sufrida hace un año por el piloto de 31 años, cuyas secuelas aún arrastra. "Tras nuevas consultas durante el parón estival y una reciente visita al Red Bull Athlete Performance Centre (APC), Viñales será baja este fin de semana y se centrará en continuar su recuperación", indica en efecto el equipo Tech3.

Es evidente que esta retirada llega después de varias semanas de tensión, durante las cuales el piloto acusó a KTM de haberle prometido un contrato para el próximo año y luego haberse desentendido. Sin un futuro realista en MotoGP en este momento, el español es objeto de especulaciones sobre si podría volver a la pista o no, visto el contexto.

En cambio, la razón alegada para su ausencia en Inglaterra es, efectivamente, médica. Y el propio Viñales ya había anticipado dificultades de un nuevo tipo al pronunciarse en sus redes sociales el domingo, para intentar cortar de raíz los rumores que lo situaban en WorldSBK.

"Estoy empezando a leer artículos que no tienen sentido",escribió en una story de su cuenta de Instagram. "La semana pasada fui al centro APC y empezamos a entender por qué no consigo recuperarme. Estoy comparando toda esta información con mis médicos para ver si ese es el problema y cómo mejorar esto."

Y el español añadía entonces:"Dejad de escribir artículos estúpidos sobre mí. No voy a correr en SBK y voy a terminar el año, como estipula mi contrato."

Hoy explica a través del comunicado que anuncia su baja en Gran Bretaña: "Durante la pausa estival, seguimos buscando la razón por la que no recuperaba fuerza en la rotación externa del brazo izquierdo, mientras que la rotación interna había mejorado claramente en los últimos meses."

"Exámenes médicos complementarios revelaron que, aunque mi pinzamiento del supraespinoso está completamente curado, también presento una pequeña rotura del infraespinoso de la que no nos habíamos dado cuenta hasta la semana pasada."

"Ahora estamos trabajando en la elaboración del mejor programa de rehabilitación posible", añade el piloto."No es una buena noticia cuando empieza la segunda parte de la temporada. No sé cuánto tiempo llevará, pero, como siempre, voy a darlo todo en esta rehabilitación."