VIDEO: Rossi muestra su cámara onboard del accidente en Austria

Se ha dicho y visto todo ya sobre el accidente que el pasado domingo protagonizaron Franco Morbidelli y Johann Zarco en la curva 3 del Red Bull Ring austríaco, cuyas motos pasaron como proyectiles milagrosamente solo rozando las cabezas de Maverick Viñales y Valentino Rossi, que posiblemente salvaron la vida por escasos centímetros.

Dos días después, Valentino Rossi subió a sus redes sociales una reflexión sobre lo sucedido, admitiendo que se siente “asustado” con solo ver las imágenes, sobre todo las de la cámara on board de su propia Yamaha.

“Las imágenes de mi cámara (on board) son las que más me asustan, porque desde aquí se comprende la velocidad con la que la moto de Franco (Morbidelli) cruzó la pista justo delante de mí”, escribe Rossi en sus redes sociales.

“Pasó tan rápido que ni siquiera la vi, cuando regresé a boxes ya estaba lo suficientemente sorprendido tras haber visto la moto de Zarco volar literalmente sobre la cabeza de Maverick, milagrosamente nadie resultó herido pero espero que este incidente haga pensar a todos, especialmente a los pilotos”, pide el veterano corredor de 41 años.

“Zarco no provocó intencionadamente tal carambola, pero sigue siendo un grave error de apreciación que un piloto de MotoGP no puede permitirse, sobre todo en una frenada a 310 Km/ h, moviéndose rápido a la derecha y frenando ‘en la cara’ de Franco sin ceder el puesto para reducir la velocidad, por lo que Morbidelli no pudo hacer nada más que golpearle a toda velocidad. MotoGP es un deporte peligroso, y nuestra propia seguridad y la de nuestros oponentes, es mucho más importante que ganar una posición”, zanja la reflexión de ‘Il Dottore’.

