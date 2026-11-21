MotoGP GP de Portugal
VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao
Diogo Moreira heló la sangre de los aficionados este sábado, al sufrir una de las caídas más fuertes del año en MotoGP en la Q1 de Portimao. Con todo, salió por su propio pie y pasó a la Q2.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 11:30
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Diogo Moreira ha sufrido este sábado en Portimao una de las caídas más escalofriantes de la temporada 2026 de MotoGP, y seguramente una de las más fuertes que vivirá en su carrera deportiva, de largo.
El piloto brasileño acababa de colocarse en primera posición de la Q1 de la clasificación del GP de Portugal, tras seguir la rueda de Ai Ogura, cuando se fue al suelo preparando un nuevo intento de 'time attack'. El brasileño sufrió una volada absolutamente escalofriante, en la curva 15, un punto rapidísimo en el que empieza la bajada hacia la recta de meta. El del LCR cogió una gran altura hasta que cayó en el asfalto, golpeándose violentamente.
Como puedes ver en el vídeo de arriba, el accidente pone los pelos de punta. Pero quizás lo más sorprendente sea que Moreira salió ileso. El americano no tardó apenas en levantarse y en salir del lugar del incidente por su propio pie, para ser evacuado en moto hacia el vial, puesto que tenía que prepararse para la Q2, habida cuenta de que con todo había conseguido el pase.
Prácticamente todo el mundo quedó enormemente sorprendido tanto por el accidente como por lo 'barato' que le salió a Moreira. Especialmente llamativa fue la reacción de Marc Márquez, viendo el accidente del #11 desde el box de Ducati. Cabe recordar que el #93 ya ha sufrido alguna caída similar a lo largo de su carrera, como la que vivió en el GP de Indonesia de 2022 cuando era piloto de Honda, que le provocó un nuevo episodio de diplopia o visión doble.
Desde el equipo LCR, también se quedaron perplejos con el accidente. En televisión, se reportó que Lucio Cecchinello, jefe del equipo, no paraba de ver lo ocurrido, y que no acertaron a decir de primeras la tremenda velocidad a la que iba Moreira en ese punto, uno de los más rápidos del trazado. Posteriormente, confirmaron que iba alrededor de los 190 kilómetros por hora.
La Q1 se paró con bandera roja a poco más de un minuto del final, lo que arruinó los últimos intentos. Eso hizo que Moreira e Iker Lecuona, sustituto de Pecco Bagnaia en el equipo oficial de Ducati, pasaran a la Q2. Fuera del corte, se quedaron Jack Miller, Luca Marini, Ai Ogura, Augusto Fernández, Jake Dixon o Pol Espargaró.
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