VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato
El líder del campeonato estaba consciente, pero fue trasladado inmediatamente al centro médico para someterse a unas pruebas
El Gran Premio de Holanda de MotoGP de este domingo comenzó con un gran susto. El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, sufrió una fuerte caída en la segunda vuelta de la carrera y tuvo que ser trasladado al centro médico para someterse a unas pruebas.
El inicio del Gran Premio de Holanda fue caótico en el grupo de cabeza, con las cuatro Aprilia disputándose las posiciones frente a Marc Márquez, Francesco Bagnaia y Pedro Acosta.
Pero, antes de que terminara la segunda vuelta, Bezzecchi tomó de forma muy agresiva una línea de bandejas antes de la chicane final, perdió el control de la moto y salió disparado. El italiano rodó con fuerza por la grava y, sin poder frenar su impulso, siguió por el asfalto y la hierba, deteniéndose solo contra la barrera de protección.
En cuestión de segundos, se activó la bandera amarilla para que se procediera al rescate de Bezzecchi. La retransmisión internacional confirmó que estaba consciente, mostrando incluso una imagen de la atención médica que recibía e informando de que sería trasladado al centro médico para someterse a pruebas.
El abandono llega en un momento pésimo para Bezzecchi en el campeonato, ya que el líder del Mundial ha sumado poco más de 10 puntos en las últimas tres pruebas. El resultado del domingo allana el camino para que Jorge Martín asuma el liderato del campeonato.
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