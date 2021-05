Rossi se siente "mejor" luego del test en Jerez

La temporada de Valentino Rossi está siendo mucho más difícil de lo que se podía imaginar. Después de completar las cuatro primeras rondas del curso, el italiano es 21º de la general del campeonato, con solo cuatro puntos.

El Gran Premio de España, en Jerez, fue el tercero consecutivo en el que Rossi se iba con las manos vacías y sin sumar ni un solo punto, acabando 16º a casi 23 segundos del ganador, el australiano Jack Miller.

“Después del fin de semana que vivimos en Jerez mi moral y la del equipo era muy baja. Debemos buscar algo para ser más rápidos”, explicó el de Petronas este lunes por la tarde desde el Circuito de Jerez.

“Pero hoy, después del test, estamos todos mejor, he visto alguna sonrisa en el box”, añadió el #46 viendo un poco de luz al final del túnel.

“Me lo he pasado bien haciendo estos entrenamientos, hemos trabajado fuerte, me he divertido con la moto, he dado muchas vueltas y con un par de modificaciones hemos podido mejorar bastante, todo está muy apretado y si vemos los tiempos no estamos tan lejos”, señaló tras acabar 12º a 0.821 del más rápido, Maverick Viñales.

Rossi, que salió a pista pasadas las 11 y media de la mañana, completó 73 vueltas al trazado andaluz, estirando la jornada hasta casi el final, a las seis de la tarde, y marcando su mejor tiempo en su giro 70 con un crono de 1:37.700, su mejor vuelta desde el viernes, y mucho más rápido que en su vuelta rápida en carrera, que fue de 1:38.792 (V16).

“Hemos trabajado mucho con la horquilla delantera, con la puesta a punto, buscando mejorar el setup y el balance de los pesos de la moto para entrar más fuerte en curva y encontrar más agarre, tratando de adaptar la moto a mi estilo de pilotaje, me he encontrado mucho mejor y me he sentido más rápido con la goma de carrera”, desgranó el italiano.

Pese a competir en el equipo satélite de Yamaha, Petronas, Valentino quiso valorar el apoyo que sigue recibiendo de la fábrica.

“Teníamos algo nuevo de Yamaha para probar, estoy contento porque me han traído un par de cosas, ha sido un buen día porque las condiciones para pilotar eran excelentes y me he divertido mucho hoy sobre la moto”, finalizó la leyenda italiana.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Wilco Zeelenberg, Razlan Razali, Johan Stigefelt, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Wilco Zeelenberg, Razlan Razali, Johan Stigefelt, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

compartidos