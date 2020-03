Rossi reveló qué es lo que más echará de menos al retirarse

En la jugosa entrevista concedida a Sky Sports durante su cuarentena en Tavullia, Valentino Rossi dejó interesantes temas para esta época sin carreras.

El multicampeón reveló sus planes modificados sobre cuándo decidir si sigue en 2021 o si se retira, ya que las primeras citas del mundial 2020 han sido canceladas o aplazadas. Rossi, que lleva 25 temporadas en el mundial, cumplió 41 años el pasado febrero y, aunque su adiós aún no tiene fecha, es consciente de que está cerca.

Hablando de lo que más echará de menos cuando no esté en competición, explicó su ritual antes de las carreras: "Por lo general, antes de la salida, me agacho junto a mi moto, hablo con ella, intento apoyarla, decirle que a partir de ahí solo seremos ella y yo, que trataremos de subir al podio, que debe ayudarme en los puntos difíciles".

El #46 bromea con lo vacío de la conversación, ya que nunca recibe respuesta: "Nunca me ha respondido, pero creo que si me hablara no me sorprendería mucho. Cuando deje de correr, será la sensación de que extrañaré más, la de antes de la salida".

'El Doctor' ahondó en sus pensamientos antes de arrancar, y en cómo van aumentando la tensión y los nervios durante el domingo: "Tienes mucha adrenalina, una mezcla de ganas de hacerlo bien y de miedo a cometer un error".

"Es una sensación inolvidable lo que sientes después del warm up hasta que estás en la parrilla. El peor momento es cuando arranca Moto2, porque empiezas a tener miedo, sabes que a partir de ahí pronto llega tu turno. Cuando la luz verde se apaga, solo corres, casi pasas a otra dimensión".

