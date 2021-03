Rossi: “Seguiré en 2022 si peleo por podios y victorias"

Veinte años después de la última vez que compitió en un equipo satélite, Rossi lo volverá a hacer en este 2021 de la mano de Petronas, la escudería satélite de Yamaha en MotoGP.

La coyuntura de entonces no tiene nada que ver con la que ahora rodea al italiano, que en aquel 2000 debutaba en la categoría de las motos pesadas de la mano de Honda y que este curso puede decir adiós al Mundial con Yamaha y como el icono mundial del motociclismo moderno, el corredor más influyente de la historia.

A sus 42 años, Il Dottore asegura que serán sus sensaciones encima de la moto y, por extensión, los resultados que se deriven de ellas, los elementos que dictarán si ejerce lo no a opción de renovación por un año más que figura en su contrato con la formación malaya.

Este próximo sábado, Rossi se subirá a una M1 con nueva decoración en la primera jornada de ensayos de una pretemporada que se llevará a cabo íntegramente en Qatar, donde el próximo día 28 arrancará el campeonato. En Losail, el #46 compartirá taller por primera vez con Franco Morbidelli, su nuevo compañero, hasta ahora protegido y que a partir de ya también ejercerá como su principal oponente.

En su primera comparecencia ante los periodistas como integrante del equipo Petronas, el de Tavullia afirmó haber recargado las pilas durante este invierno, haberse entrenado mucho y estar en forma, listo para su 26ª temporada en el campeonato.

“Esta es una temporada muy importante porque en las dos anteriores, los resultados no fueron buenos –terminó 15º, en 2020, y séptimo, en 2019–. Quiero pelear por podios y por victorias”, declaró Rossi, que, según dijo, esperará a que se celebren la mitad de las carreras antes de decidir qué hará en 2022.

“Decidiré mi futuro durante el parón de verano, y dependerá de los resultados. Si peleo por podios o victorias, seguiré. Si no, no. Pero esa es mi idea; no he hablado ni con el equipo, ni con Yamaha. A lo mejor, ni siquiera tengo opción a decidir”, bromeó el multicampeón, que, si bien quiere pelear por objetivos relevantes, no correrá pensando en ese anhelado 10º título: “Todos los que estamos en la parrilla creemos que podemos ganar el Mundial y yo, también. Obsesión, no, lo que quiero es volver a ser protagonista”.

Pasar a enfundarse el mono de una escudería satélite reducirá las atribuciones de Rossi durante los fines de semana de gran premio, en los que podrá centrarse en él, sin prestar tanta atención al proceso de evolución de la moto, una responsabilidad ineludible para cualquier piloto de fábrica.

“En las primeras dos temporadas en 500cc también corrí con un equipo satélite, y me encontré muy bien. En general, en ellos hay menos gente trabajando alrededor de la moto. Lo bueno es que puedes centrarte más en el rendimiento que en el desarrollo. Estoy contento con el acuerdo técnico de Yamaha, y este equipo (Petronas) ya ha demostrado que puede hacer grandes cosas”, ahondó Vale, encantado con el hecho de pasar a compartir taller con Franco Morbidelli, su gran amigo y protegido.

“La amistad real entre dos personas es muy importante, también en mi vida. Soy muy buen amigo de Franco desde hace mucho tiempo, y trabajamos mucho para que llegara a MotoGP. La situación no será fácil de manejar, porque además de un gran amigo ahora será mi primer rival”, remachó Rossi.

Los nuevos colores de Valentino Rossi en Petronas

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Las motos de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Las motos de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 16 Foto de: Petronas Yamaha SRT